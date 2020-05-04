iii - 若有若無：有五官但不聞不問 最冷漠的恐怖

學院派藝術風，在主流文化之中是令人卻步的形容詞， iii 的音樂風格「Tiny Classical Pop」嘗試突破這個標籤限制，繼年初推出的《艾》MV展現純白唯美的紙藝，在這個製作艱難的時期，新作《若有若無》MV完善地帶出恐懼與荒唐的美學。

早前iii參加「搶耳音樂廠牌計劃」時，接受扭耳仔訪問講到《若有若無》是送給這個畸形的城市當中隻眼開隻眼閉，只顧自己的利益對周遭環境的一切事物不聞不問的人。影像團像「叄沾百各」實體化這種人的形像，以無臉的不安外表登場；iii眼睛不規則的律動，鬼異地扮演隻眼開隻眼閉的人。

叄沾百各 在《若有若無》MV中的不安唯美。(圖片來源：MV截圖)

眼睛 打開 一瞬間 漠視警號 耳朵 要聽 一把聲 然而被壓倒 iii 《若有若無》

大家最熟悉的「無臉人」概念，相信是動畫《千與千尋》的無面男，毫無表情和存在感的生物，他們只懂透過金錢及物資，去搏取別人的關注，在MV的被黑紗蓋著的iii，就是令人聯想起這些可憐的無臉男。

黑紗內的iii就像歌德風格的「無臉男」(圖片來源：MV截圖)

《若有若無》MV當中亦有彩蛋，iii手抱的鐘擺時鐘停頓在「8時31分」，在真相無能重現時，整個城市只會維持在暗淡無光的狀態。歌曲亦延伸了一個名為《我們的：若有_若無_》系列相集，找來iii身邊的一眾友人，呈現他們在畸形社會上選擇凝視自身的方式，樂迷可以留意他們的更新。