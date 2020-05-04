深呼吸在瘟疫的空氣？麥當娜發片：我有 COVID-19 抗體！

國外不少人都因為疫情全國 lockdown 、要在家中隔離，音樂界皇太后 Madanna 也不例外。她日前在其官方 instagram 中上載了兩分多鐘的「隔離自白」短片，當中她除了坦率地剖白在疫症蔓延時在家中隔離的心路歷程，更發了爆炸言論，說：「我測試到了我有 COVID-19 的抗體（ Antibodies ），我要到外面呼吸著有 COVID-19 的空氣！」好啦咁。

蹤橫流行樂壇 37 年的皇太后麥當娜（ Madonna ），去年推出了她的第 14 張專輯《 Madame X 》，但踏入 2020 年，世界停頓了一樣，Madonna 也要留在家...

這首《 God Control 》是訴說關於美國槍械管制法案的，不過在未有關於疫情的歌曲時，Madonna 就先在 Instagram 發了家居隔離的「自白短片」Quarantine Diary #14 ，最爆的是，她在片中說自己「經測試後驗出有 COVID-19 的抗體！」

在 Instagram 查看這則貼文 #staysafe #staysane Madonna（@madonna）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 下午 1:46 張貼

片段中 Madonna 說到，「我之前去了做測試，我有了抗體。」甚魔抗體？當然是在說 COVID-19，又指「所以明天啊，我要駕駛著車去來個長途旅行，拉下車窗，深深的呼吸。我要吸一下有著 COVID-19 的空氣。我希望那時陽光普照吧。」片的 caption 也沒有 #StayAtHome 的，也只有 #staysfe 和 #staysane，是 Madonna 知道了甚麼內情嗎？沒錯，的確有不少報道指出有不少人已被驗出有 COVID-19 的抗體，但一樣有不少人在「康復」後再被確診... 在此扭耳仔不會叫大家應做甚麼不應做甚麼，總之，大家請自行承擔一切風險了。