At17盧凱彤憑《少年的你》主題曲獲金像獎 源於太太親薦demo

第39屆香港電影金像獎，由於疫情關係剛剛於facebook進行直播完成頒獎典禮，組合At 17成員盧凱彤及林二汶分別憑《少年的你》的主題曲《Fly》獲得最佳原創歌曲及《金都》獲得最佳配樂。更可喜的是Ellen太太余靜萍亦憑《少年的你》獲得最佳電影，她亦是最初將歌曲《Fly》的demo介紹給導演的人，讓我們可以感受到Ellen最後的痕跡。

《少年的你》開拍於2018，Ellen於拍攝期間離世，小余在拍攝完成後將兩首Ellen之前留下的demo介紹給導演曾國祥，但是否採用都一切取決於導演意願，其中一首就是現在的主題曲《Fly》。導演當時聽完已經十分感動，亦決意將《Fly》放在電影結尾的蒙太奇片段，那時的demo連歌詞沒沒有，只有chorus中有「Fly」和幾個含糊的單字。

《少年的你》攝影師余靜萍，亦是盧凱彤的太太。(圖片來源：《少年的你》劇照)

《Fly》完美呈現了陳念與小北最後的羈絆，但導演覺得如果最後整首歌曲播放，會令畫面太過MV化，所以最後是由電影配樂師 Varqa Buehrer ，取其《Fly》旋律重新編曲，再加上chorus中幾句的歌詞，安放在結局當中。到播放製作人員名單時，才播放整首《Fly》。