90年代滑板神 game 推重製版 - 5 首經典配樂要聽聽

美國於 80 年代興起了其中一種滑板風格 —— Vertical Skateboarding,結合了街頭滑板和「 pool skateboarding 」的風格,首推人物一定是 Tony Hawk,他一直是 Vert 滑板界的靈魂人物,1998 年更冇以他名字推出電玩《 Tony Hawk’s Pro Skater 》,當年的首兩集都成為了經典,除了遊玩風格受歡迎,更是當年的 soundtrack 配樂令人對遊戲印象深刻。《 Tony Hawk’s Pro Skater 》的首兩集將於 9 月推出重製 4K 版,更會保留大部分當年用過的配樂歌曲,扭耳仔和大家分享一下 5 首當中經典歌曲。

《 Tony Hawk’s Pro Skater 》將會推出重製版《 Tony Hawk Pro Skater 1+2 》,兩集作一集推出,加入一些新元素和將畫面提升到 4K 外,也會保留 20 年前用過的配樂歌曲!一起來重溫一下也看看為何這些歌曲會令這個電玩這樣經典。

聽著這些歌,感受一下 90 年代滑著滑板的美式生活吧。

5. 《 Jerry was a Race Car Driver 》 - Primus(THPS 1)

Tony Hawk 說過,Primus 的音樂對滑板界有很大的貢獻,「但大家都聽過 《 Jerry was a Race Car Driver 》,雖然這不會是滑板人會首推的歌」 Hawk 在接受 Kerrang 時說。

4. 《 When Worlds Collide 》 - Powerman 5000(THPS 2)

1999 年的 industrial metal 樂隊 Powerman 5000 推出了 《 When Worlds Collide 》一曲,《 Tony Hawk’s Pro Skater 》系列續作、2012 年推出的《 Tony Hawk's Pro Skater HD 》的監製 Ken Overbey 說過當年玩《 Tony Hawk’s Pro Skater 2 》時卡關,但只要這歌一響起時,他就知道可以過到關了。

3. 《 Bring The Noise 》 - Anthrax & Public Enemy(THPS 2)

當年的《 Tony Hawk’s Pro Skater 2 》,其中最大貢獻一定是加入了這首經典。當然這歌在不少其他電玩中都出現過,但大家要知道, 1991 年時, rap 和 metal 是兩種不會同時出現在主流歌曲當中的。不過當 Anthrax 和 Public Enemy 合作出推出歌曲,是一件大事。「當年我們從來沒想過會有這樣的合作,但下一秒時我們已在做了。」Anthrax 主音 Joey Belladonna 回憶說。

2. 《 Guerrilla Radio 》 - Rage Against The Machine(THPS 2)

有 street style 的東西,就會有 Rage Against The Machine 的出現。 《 Guerrilla Radio 》收錄在樂隊的第三張專輯《 The Battle of Los Angeles 》,遊戲中有不少歌曲或樂隊都是機迷第一次聽到,但 Rage Against The Machine?絕對不是。

1.《 Superman 》- Goldfinger(THPS 1)

《 Tony Hawk Pro Skater 》的狂熱 fans 中,這首歌壓倒性排名第一。1997 年推出的歌曲,集 ska punk 與 punk rock 於一身,一提起《 Tony Hawk Pro Skater 》就會想起這首歌。punk 和 ska 的音調呈現出樂觀、熟悉感使這首歌得到人注意,儘管有很多遊戲玩家將《 Tony Hawk Pro Skater 》與《 Superman 》 一曲聯繫起來,但其實是唱這歌的樂隊 Goldfinger 才永遠與這電玩系列聯繫一起。