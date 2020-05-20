限聚令限到幾時呀？著到太空人咁去睇 show 蒲 bar 唔驚啦！

限聚令又延長，就算不少活動場地重開、Bar 也重開，但不少大型活動能否重新舉行仍是未知之數... 但不怕！有神人設計了有如太空衣的防護裝，輕巧又保護性強之餘，大家還可以穿著來吃、喝，甚至若是身在外國可以玩 vape 都不怕！防護裝設計更非常 cyberpunk！

全球的音樂會音樂節都停頓了，即使現在疫情緩和了，也不是可以如一年前般和朋友多人相聚、足球賽重開也要在閉門下進行。音樂場所或活動更是有一大班音樂人、員工等等有關人士「未餓死已偷笑」。甚麼 1.5 米距離，如何在大草地看 show？一家洛杉磯公司認為我們只要都穿著一件叫作 Micrashell 的防護裝就可解決問題。

Production Club 是一家創意廿設計工作室，專門主理體驗活動，如 Skrillex 的高科技舞台演出，所以在設計 Micrashell 時也考慮了音樂會和音樂節的參與需求，防護裝輕巧，氣密（ airtight ）且可穿戴式 PPE 戴具有內置 N95 空氣過濾器，全透明頭盔及面罩有內置立體揚聲器系統。Micrashell 防護裝也只有上半身，以防阻礙下半身自由活動，一來大家需要上廁所... （二來蒲 bar 落 club 大家都需要下半身的大幅度活動... ）

+ 5 + 4 + 3

Micrashell 還可以手機連結，防護衣的自拍鏡頭可以傳相到智能手機、又有一個以 canister 原理作基礎的空氣循環系統， Micrashell 的使用者也可以飲食或 vape（外國合法地方更可 get stoned ）。 更 CLS 的是內置「刮擦模式」的功能，「塊面痕呀？」啟動此模式就可以「 RRR 」了。 Production Club 的主理人 Miguel Risueño 很希望這防護裝可以實際生產。

最緊要是，這套裝，真的很 cyberpunk！