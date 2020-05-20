社交斷層？迪士尼高層加入抖音 「難受」音樂影像文化正佔領世界

抖音 成為肺炎疫情最大的贏家，這段時間TikTok下載量是全球之冠，全球用戶相信在數月內會超越instagram，成為全球第六大手機程式。隨著其他社交平台收緊音樂的使用權限，TikTok 與各大唱片公司的合作，解除了這個限制。昨日更宣布 Disney+ 串流業務負責人 Kevin Mayer 跳槽到 TikTok 擔任 CEO，中國國內的潮流文化正在佔領全世界。

Kevin Mayer擔任Disney+ CEO，令串流平台的戰火更激烈。 (圖片來源：Getty Image)

被譽為 Netflix 最大的競爭對手的 Disney+，開台時的星戰劇集《The Mandalorian》引起了全球影迷的關注，Disney+ 即將為各Marvel英雄打造的專屬劇集，亦令大家非常看好這個平台的發展。

昨日 TikTok 母公司 ByteDance宣布， Kevin Mayer 將於6月1日起擔任集團首席營運官（COO）及 TikTok 行政總裁（CEO），負責公司在全球的音樂、遊戲及其他領域發展。

跟據wearesocial.com的資料，TikTok 截至四月的下載量已超過8億。(圖片來源：wearesocial.com)

如果IG是令人「覺得」自己是攝影師，TikTok 就是最快的方法，令大家「覺得」自己同時成為導演及演員。相比前五大的社交平台，Facebook 和 YouTube 雖然可以上載影片及圖片較沒有時間及格式的限制，但大多數用戶只是讀者和觀眾，相比TikTok的用戶，他們成為影片創作者的活躍程度較高。最大的因素是 TikTok 影片創作的模式，大多數是來自 #Challenge ，在其他社交平台對於議題的回應，你可以讚好或用文字，但在 TikTok 拍片去接受挑戰，才是這裡「社交禮儀」。

TikTok 用戶也常使用其他社交平台，相反其他平台用戶卻與抖音隔離。(圖片來源：wearesocial.com)

關於 TikTok 用戶的討論，我們常認為他們都是入世未深的孩子，他們不會用Facebook這些成年人的媒體，但跟據GLOBAL WEB INDEX截至2019年底的數據，TikTok 用戶在其他社交平台同樣活躍，只是他們較少上討論區及分享美學設計參考的Pinterest (哈！理所當然)。

相反，Facebook用戶在其他社交平台的活躍度非常低，相信與 Facebook 的用戶以成年人為主，在 Facebook 及 Youtube 已經可以滿足這班主力想「吸收資訊」的用戶。

TikTok 成為在疫症期間全球最多人下載的APP。(圖片來源：wearesocial.com)

近期在Facebook開始看見從 TikTok 截取下來的有趣短片，從以往我們不能理解在中國國內的瘋傳影片，到近來看見Stay At Home的荷里活巨星都開始使用 TikTok 。另一個有趣數據，將近五分之一的 TikTok 用戶是來自印度，疫症期間47%新增用戶都來自這個急速發展的國家，緊隨其後就是美國，註冊用戶己達2650萬人。

在全球迅速被文化侵略時，歐洲人對於 TikTok 的興趣不大，目前英國祇有470萬用戶，但 TikTok 卻沒有放軟手腳，繼續與歐洲的大品牌合作，以代言廣告、挑戰、相片濾鏡等形式打入市場。

TikTok 與可口可樂（Coca Cola）發起的#ShareaCoke挑戰，目標是90萬個視頻，總觀看次數達到2億次，他們開出的數字，永遠令會品牌心動。

TikTok 從世界最大的文化權威迪士尼，搶下他們的核心要員，加上如海嘯湧入的新用戶，TikTok 佔領世界已經立下穩建的基礎。這篇不是 TikTok 的讚文，這是是時候去反思，我們如何用文化去抗衝！