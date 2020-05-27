我著咩衫使你管？Billie Eilish 取消巡演特別紀錄片上線

撰文：宋燁文
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不少人除了對 Billie Eilish 的音樂創作有著好奇心外，也一直對她的衣著品味，甚至她的身材也嘖嘖稱奇。Billie Eilish 曾在演唱會中用一條片去回應，但因為疫情而取消了大部分北美巡演，但就將片段上載讓大家看看她為自己發聲。
片段名為《 Not My Responsibility 》，其實在今年邁亞密（ Miami ）舉行的演唱會開場時播出過，現在 Billie 將之放到網上，也作為一個 public announcement 向世人演說。
片中 Billie Eilish 在黑暗背景中出現，先是穿著闊身的 hoodie 外套，她一邊慢慢的拉下拉鏈，脫下外套，再脫下襯衫，剩下緊身 tank top，Billie 再穿下 tank top 但此時她己整個人沉沒到黑色的有如焦油的液體當中
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Billie Eilish 也在片中自白，說：「你認識我嗎？你真正的認識我嗎？」「你有意見？對於我的意見？對我的音樂、我的衣著、我的身體都有意見？」「你用我這個人的形象去批判他人，也批判我。」到片中的最後，她一句：「我的價值只基於你對我的看法嗎？ 還是你對我的看法根本不是我的責任？」有網民指片是宣揚 self love 訊息，也有當時在演唱會現場的樂迷指大家「只是看到 Billie 脫衣服感到興奮但根本將她的訊息聽不進耳。」
怎樣也好，又沒有影響你她也沒有用槍指著你要你聽她的歌買她的碟，那就任這位女生做自己想做的事吧。