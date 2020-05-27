我著咩衫使你管？Billie Eilish 取消巡演特別紀錄片上線

不少人除了對 Billie Eilish 的音樂創作有著好奇心外，也一直對她的衣著品味，甚至她的身材也嘖嘖稱奇。Billie Eilish 曾在演唱會中用一條片去回應，但因為疫情而取消了大部分北美巡演，但就將片段上載讓大家看看她為自己發聲。

片段名為《 Not My Responsibility 》，其實在今年邁亞密（ Miami ）舉行的演唱會開場時播出過，現在 Billie 將之放到網上，也作為一個 public announcement 向世人演說。

片中 Billie Eilish 在黑暗背景中出現，先是穿著闊身的 hoodie 外套，她一邊慢慢的拉下拉鏈，脫下外套，再脫下襯衫，剩下緊身 tank top，Billie 再穿下 tank top 但此時她己整個人沉沒到黑色的有如焦油的液體當中

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Billie Eilish 也在片中自白，說：「你認識我嗎？你真正的認識我嗎？」「你有意見？對於我的意見？對我的音樂、我的衣著、我的身體都有意見？」「你用我這個人的形象去批判他人，也批判我。」到片中的最後，她一句：「我的價值只基於你對我的看法嗎？ 還是你對我的看法根本不是我的責任？」有網民指片是宣揚 self love 訊息，也有當時在演唱會現場的樂迷指大家「只是看到 Billie 脫衣服感到興奮但根本將她的訊息聽不進耳。」

怎樣也好，又沒有影響你她也沒有用槍指著你要你聽她的歌買她的碟，那就任這位女生做自己想做的事吧。