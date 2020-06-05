專訪White Dimension - 黑夢:「小明」系列製作人 面對極權的勵志

White Dimension 樂隊的核心創作人 何沛澄，曾經為李家仁醫生的「小明」系列擔任編曲及製作。在樂隊位置上，何沛澄的創作風格卻充滿沉鬱的氛圍，在Shoegaze和post-rock的曲風下，他看到一個勵志的出路。

你會形容White Dimension是一個怎麼類型的樂隊？創作是由你做主導？是一個一人樂隊的延伸？

何沛澄 ： White Dimension一開始是我自己作品，大部分嘢都係自己做自己寫自己錄，但其實不是一人樂隊，其實是有隊真band的，個個禮拜會夾嘢，雖然近年極少玩live。一開始2011年《Shimmer of Dawn》確是一人製作，但如近期新歌《黑夢》，雖然我主導編曲，但夾band期間大家都有比意見，而且最後bass手錄左bass，又有唱和音，所以《黑夢》編曲credit係寫White Dimension而不是寫我個人。

我們這些獨立音樂，自主性高，想寫什麼就做什麼。自己也有其他嘢掙錢，所以做音樂的時候完全不需要放任何商業考慮。這是獨立音樂最重要的。對我來講，如果我要靠佢搵食，樣樣要商業計數，便很難創作出好的作品。創作上我盡可能做到曲詞編一體，盡可能用編曲去說故事，盡可能做一寫可能廣東歌沒有的風格，拉闊廣東歌的光譜。缺點就當然係要時間，越搞越耐 XD

樂隊推出過一張專輯《Shimmer of Dawn》，可以講講整張專輯的概念？

何沛澄 ： 雖然《Shimmer of Dawn》在2011年推出，但寫這些歌時其實是2008年金融海嘯前後。07、08年世界像要塌下來似的。我剛好在英國畢業，根本找不到工作，就把心一橫背著吉他到歐洲流浪。大碟就正好回應時代，也是自己的一個經歷，講一個走出黑暗的故事。到現在2020年再聽，我們好像又回到原點了。

《Shimmer of Dawn》整張專輯在音樂上、歌詞上都有一個完整概念。這是一個自我尋覓、發現的旅程。專輯每一首歌都是關於都市人自己的一些問題，與及在一個自我尋覓的過程中如何去處理這些問題。包括面對自己的過去、太忙停不下來、尋歡作樂的渴望、失眠、每日生活一式一樣、環境污染、天氣…等等。

整張專輯是一個55分鐘的完整的音樂旅程。序章引言《流沙Parts I-IV》以八分鐘的art/prog rock定下專輯整體音樂旅程的語境，緊接而來一首是upbeat的space rock與一首較慢的另類英倫搖滾。搖滾過後是一首抒情的dreampop《蔓延》，之後五首歌慢慢踏入冥想式的電子、trip-hop、迷幻的世界。冥想過後，回到愁雲慘霧的倫敦brit-rock，然後隨著天色變化，漸漸回到art rock、acoustic的抒情世界。最後以《Night Is Falling》這首jazz味濃厚的純音樂完結整個旅程。

這張專輯可以在夜闌人靜的時候帶上耳機，關上燈、閉上眼，躺下來靜靜欣賞。放下煩囂世俗的所有問題、牽掛，讓情緒感覺隨著音樂牽動起伏，走過這個55分鐘的音樂旅途。

從2015在《粉紅解密》同性戀歧視的思考，到新作《黑夢》，樂隊是你一個對社會反思的渠道？你最著緊的議題係？

何沛澄 ：其實《Shimmer of Dawn》之前重有一隻大碟(自己名，不是White Dimension)，歌主要係寫比當時女友，不過極難聽，唔敢聽番，出完隻碟都分埋手。你都唔好搵黎聽了，非常尷尬。

從果隻碟之後開始，應該寫乜嘢歌，到現在黎講都係個課題。當時有個宏願，想用音樂改變世界。後來發覺我呢D small potato暫時改變不了世界，但至少可以以創作回應世界，回應時代。開始是我手寫我心，寫自己感受，慢慢開始寫身邊事物。後來範圍開始寫闊了。所以你會聽到講環境污染的《缺氧》，講抑鬱的《循環》。後來有些時事小品《黑影危機之如何反黑影》(回應曾偉雄的「黑影論」)，《我們循序漸進邁向2012世界末日》。

後來開始左一個顏色系列，有寫自己母校劍橋大學《淺藍倒映》、佔中第一天發表的《自由的一天》、借電腦科學之父圖靈Alan Turing一生反思歧視同性戀禍害的《粉紅解密》(嚴格來講佢係我師兄。我大學讀電腦科學)、寫自己和太太經歷的《雪白之間》(結婚時候唱，作用如成長片段，暫時只有live version)。

到上年，因為社會上種種事，寫下《黑夢》。近年玩音樂時間無多，難得疫情下有時間，便把它完成。細細個就聽shoegaze，但一直未有機會自己做一隻。直到上年想寫這首歌，夢、水、浪、噪動，都是時代的印記，不做shoegaze做甚麼。歌詞我就不說了，大家可以自已領會。

很多人可能覺得White Dimension歌曲都係比較dark，但係其實對我來說呢D都係勵志歌 何沛澄

很多人可能覺得White Dimension歌曲都係比較dark，但係其實對我來說呢D都係勵志歌，最後都是正面樂觀，有一份力量。就如《循環》為例，講一個極抑鬱的狀態。對一個抑鬱的人來說，你同佢唱喜氣洋洋，佢睬你都傻。音樂必須接近聽者的狀態，所以可能開始時風格比較dark，才能夠有機會打動人，然後你才可以說你要說的話，給聽者一份力量，一份反思，一份新視角。

你介唔介意別人提起《小明上廣州》？哈哈

何沛澄 ：不介意，始終是一份比較成功的「功課」吧。小明上廣州係2010年的編曲作品(隨後還有其他小明系列)。但其實也是這個原因驅使我最初(2011年)以White Dimension之名發表自己的音樂，其實是不想別人以為我就係做兒歌，出隻概念大碟以為係兒歌大碟，咁就大獲。後來學精了，做編曲交功課時用筆名吧(不要問我筆名是什麼lol)。即使如此，數年下來，直到2015年有關《粉紅解密》的雜誌訪問，才真正整篇訪問都無提過「小明」。當時是沾沾自喜了一下。但到2020年，你又問起我了(笑)。