The Boogie Playboys / 朦朧園丁 重塑舊香港的氛圍

一年之間，香港已經變得陌生。兩隊以廣東話創作的樂隊，rockabilly風格的The Boogie Playboys 以及 90年代英倫氣息的 朦朧園丁，分別推出新作。往日的美好，只因為有今日的比較，懷舊是希望在荒土下重新開花。

起源於美國50年代的Rockabilly，集鄉村音樂、藍調等曲風，The Boogie Playboys 樂隊成員都刷起飛機頭，許冠傑年代的廣東唱腔。

新作《南洋別戀》的MV更以8mm「Super 8」菲林拍攝，因本地缺乏沖曬8mm的器材，導演 Deon Wong 更要特別將菲林寄往美國處理。Deon Wong 是香港著名的人像攝影師，她曾前往日本向攝影大師 橫浪修學習，人體與顏色最純粹的質感和魅力，是她的影像風格。

在 Instagram 查看這則貼文 🛎 deonwong（@deonwong）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 下午 11:00 張貼

Hazy Gardeners 朦朧園丁 - 感覺隨便走 Whatever

前身為Black Coffee樂隊的 朦朧園丁，改名後由英文轉以廣東話歌詞創作，90年代britpop 的氛圍，會令較資深的樂迷聯想起後家駒時代的Beyond。前作《曾經某地》更被台灣獨立音樂節目《瞎槓 Shotgun》點名稱讚。最黃金年代的港產文化，在很多亞洲人心中總會留有一個位置，無論香港人定周邊地區的人，都一直等待港產文化的強勢回歸，但首先香港人要好好養起我們的創作者。