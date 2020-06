隔離悶到一個點？Liz Phair 即興唱作 玩 Twitter 全新語音帖文

踏入夏季,COVID-19 疫情好像緩和一點,香港的「限聚令」也「放寬了」,英超也重開了(但沒有觀眾)不過其實外國很多地方包括美國也仍有隔離令,就如女唱作人 Liz Phair,都是在家中「渡日如年」,她也將精神除了放到即將推出的新專輯外,也放到了 twitter 上,follow 她的 twitter 不時會看到些有趣的帖文。最新的就是她玩 twitter 新的語音帖文功能,即興唱了首關於這功能的歌!

Liz Phair 在 1993 年推出了經典專輯《 Exile in Guyville 》,27 年過去了,雖然 Liz 之後推出的專輯 pop rock 主流味濃,lo-fi 女 rock 友的地位仍在!今年也是她推出生涯第七張專輯《 Soberish 》的時候,是十年來首張全新 LP 作品,更是再次和音樂監製 Brad Wood 合作,他早在 90 年代就和 Liz 製作《 Exile in Guyville 》、《 Whip-Smart 》及《 Whitechocolatespaceegg 》了。新專輯的單曲《 Good Side 》也在去年 11 月發布:

原本 Liz Phair 想為新碟宣傳,除了有自己的巡演,也會跟 Alanis Morissette 和 Garbage 去不同地方演唱,但 COVID-19 疫情令所有東西也取消了。Liz Phair 變了「駐 Twitter 專員」,最新近因為 Twitter 有語音帖文功能,可以錄製 140 秒( 2 分 30 秒)的語音帖文,Liz 就即興唱出這個 Twitter 語音功能!

她在帖中唱:「 Oh yeah, Twitter didn’t pay me to say this / But I like it very much/ I like it a lot/ I think I’ll use it too much /」,再以「 Don’t be surprised if you never hear from me again because I’m just playing with the sound feature… 」作結。看來 Liz Phair 真的玩得不亦樂乎呢。

Liz Phair 的頭三張專輯都是 90 年代甚至到這一刻都是經典,雖然 2000 年代她走入了 pop rock 風格令不少人「聽到眼都凸」,但期待 Liz 和 Brad 的重新合作仍有那份火花。《 Soberish 》 說是夏季推出,但正式日子大家要留意了。

