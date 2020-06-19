「覓音樂」音樂節本周末舉行！本地國外音樂單位網上直播演出

第三屆「覓音樂！」音樂節將於本周末（ 6 月 20-21 日）以網上直播形式舉行，包括邀請 4 隊香港樂隊及超過 10 隊歐洲樂隊進行網上直播音樂會及發佈為香港觀眾錄製的表演片段。音樂節網站除了將發佈 10 隊歐洲樂隊為香港觀眾錄製的表演片段外，更會上載免費音樂資源：一系列關於 4 隊昋港樂隊的音樂會及資深音樂人黃志淙與 wow and flutter 創辦人及藝術總監康家俊的片段。

香港法國文化協會暨法國駐香港及澳門總領事館呈獻第三屆「覓音樂！」音樂節。第三屆「覓音樂！」由歐盟駐港澳辦事處資助，並獲奧地利、匈牙利、葡萄牙、西班牙、羅馬利亞、瑞典及瑞士等駐港領事館及歌德學院和意大利文化協會的支持。

「覓音樂」的靈感源於每年6月21日(北半球日照最長的一天)在世界各地舉行的「世界音樂日」。這是一個全民參與的免費節日，讓大家在歡樂的氣氛中盡情享受各種風格的音樂。

今屆「覓音樂！」音樂節將於6月20日同時於 wow and flutter 及「 Make Music, Hong Kong! 」的YouTube 頻道網上直播4隊昋港樂隊的音樂會。

本地樂隊：

Interzone Collective: 6月20日下午4時

Kolor: 6月20日下午6時

Wong Wo黃禍：6月20日晚上8時

David Boring: 6月20日晚上10時

歐洲樂隊:

由6月20日起即可於節目網站 www.makemusichk.com 免費觀賞超過 10 隊歐洲樂隊的表演片段，包括來自法國的 Las Aves 、德國的 Robin Schellenberg 、意大利的 Remo Anzovino & Flavio Boltro 、匈牙利的 Magorise 、 瑞士的 Klishee 、 瑞典的 ISA 、 奧地利的 Sain Mus 、葡萄牙的 Katerina L’dokova 、以及西班牙的 Javier Parianes 及羅馬利亞的 Szöcs Botond 。