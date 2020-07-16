數碼暴龍官方合作 網絡歌手 Raon Lee 眾籌推出翻唱大碟

今年是數碼暴龍《Digimon》的二十週年紀念，動畫推出新劇場版及「重啟」第一季電視動畫的故事，遊戲及週邊排山倒海推出 (筆者已入坑card game)。在最新的官方企劃，坐擁377萬訂閱者的韓國Youtube歌手 Raon Lee ，將會推出Digimon動畫歌曲翻唱大碟，東映亦為 Raon 繪製插畫及製作唱片的紀念品。

日本製作公司一向對於網上平台版權限制嚴緊，不少動漫解說及翻唱影片，隨時都會遭到版權方及YouTube下架。隨著其他國家的文化衝擊，以及疫情影響，日本的唱片公司逐步放寬限制，將作品在串流及網絡平台上架。

DigimonxRaon 的翻唱大碟企劃，已經達標了。 (圖片來源：makerstar網站)

今次東映跨國與韓國的影片製作者合作，將一個國民品牌《Digimon》交由外國人手上，一方面反映到日本人一向「世界制霸」的決心，更是面對 Pokemon 及近年妖怪手錶的重大反擊。

RAON 的翻唱大碟，囊括電視動畫第一至第四季的歌曲。 (圖片來源: makestar 網站)

東映為Raon繪製的全員成長期數碼獸海報。 (圖片來源： makestar 網站)

數碼暴龍20週年，最大可惜的主唱原版主題曲《Butter-Fly》的歌手 和田光司 ，在2016年因為鼻咽癌而逝世，他在1999年透過演唱這首主題曲出道，生涯八成的演出工作都關於數碼暴龍的活動，和田光司常穿著黑色的外套上台演出，在Raon的海報上數碼獸身上黑色的馬甲，卻有種向Koji致敬的意昧。

眾籌的最大特式，就是往往會有特別多限定紀念品給予支持的粉絲，今次 Digimon X Raon Lee 的合作也不例外：