世界末日 - 又沒戲院入了！重溫《阿基拉》經典原聲配樂

香港限聚令又加強，出街食飯都只能買外賣「坐公園坐地下邊行邊食」，戲院？剛先重開了不久現在又要說後會有期... 上個月在香港上映的「數碼重製版」《 阿基拉 》（ Akira ）現在又沒得入戲院看了（小編原本想看多次）。那唯有和大家重聽重溫一下這套「預言式」的未來暗黑世界動畫的原聲配樂（ OST ）吧。

1982 年，日本漫畫家大友 克洋（ Katsuhiro Otomo ）創製了漫畫《 阿基拉 》（ Akira ），六年後，大友自編自導動畫電影，不計當中經典的角色造型、那架紅色電單車、一幕幕預視了現今世代 Dystopia 社會的場景 —— 民眾示威變成被警方追打或近距開槍、社會變成「高科技低民生」等等，令《 阿基拉 》成為了這 32 年來最經典的科幻動畫之一。

大家在專注動畫中的故事人物劇情畫面時，也千萬別忽略當中的配樂。當年的《 阿基拉 》OST 是由一音樂企劃團體芸能山城組（ Geinoh Yamashirogumi ）主理，團體中有著各行各業的人，但都對 folk 、 傳統音樂有著深厚興趣。他們最喜歡利用印尼傳統樂器嘉美蘭（ Gamelan ）去製作音樂，但他們要自學音樂的 programming ，才感將 Gamelan 音樂配合到不同的音樂風格與電子合成器。他們的第二張專輯《 Ecophony Rinne 》成功利用電腦聲效去作曲，也令到大友克洋留意到他們。

此 1986 年推出的「輪迴交響樂」《 Ecophony Rinne 》以四首樂章《翠生》、《散華》、《暝憩》和《転生》去探討生命、宇宙和宗教。大家可以再專輯中聽到了點點《 阿基拉 》的配樂元素。

到製作《 阿基拉 》配樂時，芸能山城組的主理人山城 祥二（原名為大橋 力）與團員已可行用電子合成器、印尼傳統敲擊樂 jegog 、驗洲古典音樂、progressive rock 元素及日本傳統能劇（ noh ）去為動畫製作出與當中的高科技世界形成強烈對比的「冥想式」音樂：

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而其實，《 阿基拉 》還有一張《 AKIRA: The Original Japanese Soundtrack 》，當中是收錄了配樂與動畫中的對白，會聽得更有感覺的。不過要大家自己找找了：

《 AKIRA: The Original Japanese Soundtrack 》

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