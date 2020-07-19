三浦春馬的音樂劇人生 反串女裝演出 原定六月推出新歌

在影視作品之中，三浦春馬未必比其他四大俳優活躍，在在舞台劇界他開創了一條屬於自己的道路。2007年憑電影《戀空》為人所熟悉，2009年參演《降臨在星之大地的淚》開展他的音樂劇生涯，2016年三浦春馬參演《Kinky Boots》劇場，反串成變裝女皇，他更憑這個角色獲獎。可能只有日本本土的觀眾接觸到春馬劇場人的一面，願他安息之時，重溫他多個驚豔的劇場造型。

當年只有19歲的春馬參演《降臨在星之大地的淚》，他飾演一個失去記憶的角色，被捲入明治新政府與前幕府將軍亂戰的大時代之中。

三浦春馬 與 木村佳乃 在《星の大地に降る涙》的演出。(網上圖片)

事隔三年，春馬再踏台板參演更華麗更繽粉的歌舞劇《七海盜》，比前需要更多的歌舞元素的演出，殿定他又唱又跳的舞台功力，2012《ZIPANG PUNK～五右衛門ロックIII》的古裝歌舞演出，2015年在《地獄のオルフェウス》中自彈自唱，終於到2016年他接到一個影響他一生的角色《Kinky Boots》的變裝皇后。

三浦春馬在《Kinky Boots》皇后的角色令他獲得劇壇獎項。 (網上圖片)

《Kinky Boots》由小池徹平的角色為了重振造鞋工業的家業，於是開始為三浦春馬的變裝皇后角色LOLA打造紅色長靴。2016風魔日本的《Kinky Boots》舞台劇更在上年年中重演，其後亦宣布在2020年春馬會在3月參演百老匯音樂劇《Whistle Down the Wind》及年尾《The Illusionist》的演出，可惜未能如願。

三浦春馬原定在夏天推出第二首單曲〈Night Diver〉。(網上圖片)

三浦春馬去年他為主演的日劇《TWO WEEKS》演唱主題曲〈 Fight for your heart 〉，宣布正式以歌手身分出道，並發行個人首支單曲。原本在2020年初夏推出〈Night Diver〉 EP ，他更首度挑戰作詞作曲，未知作品能否順利推出，但願逝者安息！