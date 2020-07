想看要買飛 Nick Cave 不留底網上直播演唱會《 Idiot Prayer 》

澳洲 alternative rock 音樂人 Nick Cave,將在本周五、 7 月 23 日(香港時間晚上 8 時)為歌迷帶來他的網上直播音樂會《 Idiot Prayer 》。這演唱會本是在今年「實體地」舉行,但因為 COVID-19 疫情取消,現在變成了串流直播。不過,大家要在網上買飛才可以看到,更有如一貫的實體演唱會,不會留底不會被紀錄,大家看完後只能「在心中回憶」,也是人最應該做的。

Nick Cave 的演唱會名為《 Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace 》,大家將會看到Cave 在倫敦的 Alexandra Palace 獨自一人彈奏鋼琴演出。整個演出過程其實在 6 月時已錄起了。在大家可以看到之前,Cave 先分享了演出的點點片段,歌曲為《 Galleon Ship 》:

大家可以看到 Nick Cave 在一堆樂譜中唱出令人難以忘懷的優美優雅聲線和獨奏表演。他在演出的預告片中說:「我喜歡在這些演出中播放解構後的歌曲,將其提煉成本質形式,並強調單詞的傳遞。我覺得在這些歌曲中我重新發現很多東西,我在想再進入錄音室灌錄這些重新構想的版本,只要我有時間就行了。」

他補充說:「世界在近這幾個月來陷入了封鎖。 我和 Bad Seeds 的全球 2020 年巡迴演出也被推遲了。錄音室關閉、演出場地關閉。世界陷入了陰森恐怖、自我反省的沉默中。正是這種沉默令我不止想重新錄製歌曲,也要拍下它們。」

如果大家想觀看這演出,要做好準備了。 《 Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace 》將於 7 月 23 日以串流形式舉行,不會暫停,回帶,甚至也不會保存該演出供以後觀看。 Cave 會演出他豐富的專輯目錄中的歌曲,其中包括大多數樂迷未曾聽過的罕見曲目。 這些歌曲來自早期 Nick Cave and the Bad Seeds 及 Grinderman 樂隊時期的,也當然有他最新專輯《 Ghosteen 》的作品。

說多次,演出不是免費的,要到這裡買飛,但記得不要弄錯時區地點啊,香港是「亞洲時間 7 月 23 日晚上 8 時」。

