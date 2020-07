新登場 - 樂隊15℃《Space》: 借音樂發洩，卻不去反思嬲的原因？

我們對於未來的想像,往往就是引導,文化發展嘅方向, 當社會只剩下憤怒, 我們就是搖滾最肥沃的土壤。 新樂隊15℃ 面對這個空間好嬲好嬲好嬲好嬲之餘, 我們還能夠為這個地方添加一點想像?

15度如何成立呢?點解叫呢個名?

15℃:十五度目前有四位成員,鼓佬Saha,結他佬Alvis,Vocal Ringo同埋好遠喺美國過嚟嘅Bass佬Logic Pro X。

其實一開始我哋三個喺讀書嗰陣識嘅。Alvis同時係兩隊Band嘅結他手嚟嘅,咁啱喺2018年嗰陣Ringo嗰邊就走咗個鼓佬,Saha嗰邊就走咗個Vocal。有次Alvis就提議不如出嚟食個飯傾下計,之後發現我哋三個喺聽歌口味,同想玩嘅風格上面都幾類近,傾傾下就組成咗十五度。

叫十五度嘅原因,其實係真係咁啱諗隊名嗰日係十五度,碌電話見到天氣App上面寫住15°C,覺得幾好睇,就決定咗叫十五度。

你哋想探索嘅風格係? 在重型音樂的中, 你哋點樣攞到屬於你哋嘅聲音?

15℃: 我們其實仲係喺一個探索嘅階段,唔想定自己型住,咩都想試下玩下。

至於你話重型音樂,我哋覺得15°C車邊都拉唔上,只係有少少重型嘅元素喺歌入面。通常我哋去做一首新歌嗰陣,我們都會討論呢首歌想帶出嘅意思,想用啲咩音樂風格去表達,再一齊編曲。

近期嘅Bring me the horizon同ONE OK ROCK嘅歌都幾影響我哋嘅。

如果搖滾某程度上,代表著憤怒, 你認為香港係咪一個最適合做搖滾音樂嘅地方?

15℃:我諗每個地方都有憤怒,唔同地方都有唔同發洩憤怒嘅方法。搖滾音樂係我哋選擇嘅其中一個方法,不過我哋認為香港需要嘅唔止係搖滾音樂。香港人嘅憤怒發洩咗就無咗,每次每次都係,我哋唔會去探討我哋嬲嘅原因同埋我哋要嬲嘅原因。

我諗比起搖滾樂,我哋更想做嘅係,你聽完發洩完爽完,喺冷靜咗之後都仲可以刺激大家去諗多啲嘅音樂。

《Space》係一個咩嘢嘅故事?

15℃:《Space》可以理解做香港人嘅空間:藝術空間、文化空間、自由空間、生活空間,甚至思想嘅空間。

《Space》Mv中出現的同心圓(右), 類似美劇《Westworld》中預測世界暴亂的系統(左), 當混亂發生圓週就會產生混沌的圖案。( 資料圖片)

《Space》寫嘅亦都係一個關於香港人嘅故事。其實喺寫嘅時候,係以一首「向其他地方嘅人介紹香港」嘅歌做定位,講下香港人生活喺香港嘅感受。但係寫寫下,當我哋發覺其實我哋剩低嘅空間都唔多嘅時候,我哋就向住一種「我想搵一班一樣諗法嘅人」嘅方向去寫,希望可以做到「放心,我哋仲有好多人喺度一齊努力」嘅感覺。

編曲上面,有四隻字係好影響成首歌嘅走向,就係「先破後立」。

