St. Vincent 翻唱 Led Zeppelin 名曲《天國的階梯》

St. Vincent 是音樂人、是歌手、當然也是一位結他手。她也像任何對自己的藝術充滿熱情的人一樣,記掛著可以在結他店裡閒逛的日子和感覺。 那她可以做了什麼? 就是分享自己和不少結他愛好都會用來「試結他」的者「即興」彈奏 —— Led Zeppelin 的《 Stairway to Heaven 》。

「自從結他店(因為疫情)關門以來,我想大家都懷念著有人拿著結他想彈奏出《 Stairway to Heaven 》的畫面。」她 Instagram 這樣說:「然後取笑一些你必將在店內聽到的其他經典歌曲。 如《Smoke on the Water 》、《 Sweet Home Alabama 》、《 Black Dog 》、《 Where ever I may Roam 》。我熱愛在外彈我的結他。 我知道。 我也很想念那份感覺。」

自疫情隔離開始以來,St. Vincent 就一直活躍社交媒體。 早在 5 月,又為新的 Netflix 劇作《 The Eddy 》的主題曲獻聲。

