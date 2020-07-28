《深夜食堂》主題曲 主唱鈴木常吉 因食道癌逝世

改編自愛爾蘭民謠《PRETTY GIRL MILKING A COW》的日劇《深夜食堂》主題曲《思ひで》主唱者 鈴木常吉，昨日他的工作人員在Twiiter上宣布鈴木死訊。鈴木常吉一直受到食道癌困擾，早於7月6日已經因病離開人世。家人更低調完成了葬禮，暫時未有公開悼念活動的安排。

日劇《深夜食堂》改編自同名漫畫，從2009年開始播放，直至上年年底在Netflix推出的最新第四季，劇集開播時間足足長達10年，10年來都片頭曲播著由鈴木常吉演唱的主題曲《思ひで》，深入民心的程度，進入日本國民歌曲行列。

《思ひで》(思維) 的原曲來自愛爾蘭的民謠《A Pretty Girl Milking Her Cow》，歌曲講述一個純真的女孩在為她的牛隻擠奶。由鈴木常吉演唱日文版本，描寫著雲的變幻，口中呼出的白霧 (香煙) 像遙遠往昔的事，煙霧和白雲伴隨往事一點一點消逝。劇場開場東京的街境，配上《思ひで》的歌詞，城市中每個人物的故事，生活無常，生命無常，願逝者安息「於天空的浮雲裏 一點一點的消逝」。