曾為DAVID BOWIE打造經典舞衣 設計師山本寛斎病逝

日本服裝設計師 山本寬齋 的女兒在社交網體發布父親在7月21日去世的消息。曾經與 DAVID BOWIE 合作，以色彩斑斕日式沐衣為標誌風格，更是最早期讓日本時裝打入國際市場的 山本寬齋 ，因急性骨髓性白血病離世，享年 76 歲。

受浮世繪、歌舞伎、武士文化美學影響的 山本寬齋，生於 1944年，早於1971年就初次作為日本人在倫孰舉行時裝表演，登上世界舞台。DAVID BOWIE 、 Elton John 、Stevie Wonder 先後與山本寬齋合作，與坂本龍一更建立深厚的友誼。相比同期設計師 山本耀司及 川久保玲 ，山本寬齋更早得到西方時尚界的肯定，山本為日本設計師打開一條通往世界的道路。

David Bowie 在1999年演出，穿上山本寛斎「出火吐暴威」鬥篷。(網上圖片)

鋤田正義為 David Bowie 拍攝的照片選用了山本寬齋豐設計的服裝，締造了Bowie最經曲的造型之一。 (攝影：鋤田正義 )

山本寛斎 近年亦有震撼國民的作品推出，2018年他為日本的百事可樂廣告「怪物舞踏団」，打造一系列的節慶沐衣，廣告模擬電影《MAD MAX》中的大型戰車，戰車上有一隊ALL STAR的搖滾樂隊，「LUNA SEA」「X JAPAN」結他手 SUGIZO ，「RIZE」「Dragon Ash」 bass手 Ken Ken，DJ RENA，因為打鼓影片被瘋傳的青森県黒石市の非公認吉祥物，以及日本殿堂級的演歌 歌手石川小百合 組成樂隊，山本寛斎為他們各自設計戰衣。廣告中的「怪物舞踏団」跳舞團，亦穿著山本寛斎的服裝巡迴日本演出！