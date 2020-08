法國女唱作人 Pauline De Lassus 的個人音樂企劃 Mina Tindle 即將推出全新專輯《SISTER》當中一首新作更與唱作人 Sufjan Stevens 合唱!

歌曲叫作《Give a Little Love》,mv 更有舞蹈員 Moira Cappilli 在片中編編起舞

Pauline De Lassus 說:「我一直深深地喜歡 Sufjan Stevens 的音樂。在過去的 15 年中,他的詞和旋律在我心中產生了非常的共鳴。他也是一位親切而慷慨的朋友,很感激他為了我的專輯送上一首這麼美麗的歌。」專輯將於 10 月 9 日由廠牌 37d03d 發行。

Sufjan Stevens 一首為電影《Call Me By Your Name》(以你的名字呼喚我)唱的歌曲《Mystery of Love》令人津津樂道,他的新專輯《Ascension》也將於 9 月 25 日發行。當中包括 7 月時發表的新歌《America》。

