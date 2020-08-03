Iggy Pop 為底特律業餘球隊坐陣眾籌 自己出錢「出聲」

Iggy Pop 這位美國經典音樂人，最近玩體育事業？他近日為於底特律的業餘足球隊 Detroit City FC 的眾籌活動「出聲」，於宣傳片段中當旁白，叫人「是時候去擁有一些東西，來擁有 Detriot City FC 吧。」
美國的足球聯賽在近這十年興起，現在也已發展到有與英格蘭足球一樣有四個等級。 Detroit City FC 去年從第四級業餘聯賽升班，上到了第三級聯賽 National Premier Soccer League（NPSL），多了職業球員加入，那之後球隊需要些甚麼？更好的成績。不過更好的成績離不開足夠的資金，在沒有油王或富翁出錢下，加上美國因 COVID-19 影響的瘟疫 lockdown 球隊以眾籌方法集資迎戰新一季的比賽。
片段《Be An Owner》中，有著著名音樂人 Iggy Pop 的聲音，說著「我們身為底特律的土生土長的人，不會為其他的鼓聲所感動，卻只會為自己的城市振臂高呼，現在，是時候為自己擁有一些東西，來，一起擁有 Detroit City FC 吧。」
Detroit City FC 舉行這次眾籌，會以所得款項翻新球場、擴大員工數量並創建儲備金應付疫情。球會的共同擁有人兼總監 Sean Mann 向體育雜誌《The Athletic》說，他們的目標是以 125 美元的股票或單位出售最多 10％ 的球隊，總體目標是 120 萬美元。底特律廣告代理商拉斐特美國公司（Lafayette American）的聯合創始人 Toby Barlow 透過 Iggy Pop 的經紀人聯繫，希望 Iggy Pop 成為投資者和眾籌活動的主持人。結果身為密切根州土生土長的搖滾傳奇人物答應了及投資了1000 美元。
「這是完美的契合，球隊有強烈的獨立精神，有自己的 DIY 文化、積極、包容，令人難以置信的響亮精神，與 Iggy pop 從 Ypsilanti 的拖車公園掘起的經歷不謀而合。」 Toby Barlow 說。
現時該活動有 1490 位投資者，已籌集了 768,000 美元。
上月，Iggy Pop 推了一套特別版錄音盒，記載了他與 David Bowie 的合作外，也同時為佛羅里達州提出對老虎保育的法案表達支持，禁止人私有老虎及繁殖。
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