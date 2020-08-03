Iggy Pop 為底特律業餘球隊坐陣眾籌 自己出錢「出聲」

Iggy Pop 這位美國經典音樂人，最近玩體育事業？他近日為於底特律的業餘足球隊 Detroit City FC 的眾籌活動「出聲」，於宣傳片段中當旁白，叫人「是時候去擁有一些東西，來擁有 Detriot City FC 吧。」

美國的足球聯賽在近這十年興起，現在也已發展到有與英格蘭足球一樣有四個等級。 Detroit City FC 去年從第四級業餘聯賽升班，上到了第三級聯賽 National Premier Soccer League（NPSL），多了職業球員加入，那之後球隊需要些甚麼？更好的成績。不過更好的成績離不開足夠的資金，在沒有油王或富翁出錢下，加上美國因 COVID-19 影響的瘟疫 lockdown 球隊以眾籌方法集資迎戰新一季的比賽。

片段《Be An Owner》中，有著著名音樂人 Iggy Pop 的聲音，說著「我們身為底特律的土生土長的人，不會為其他的鼓聲所感動，卻只會為自己的城市振臂高呼，現在，是時候為自己擁有一些東西，來，一起擁有 Detroit City FC 吧。」

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Detroit City FC 舉行這次眾籌，會以所得款項翻新球場、擴大員工數量並創建儲備金應付疫情。球會的共同擁有人兼總監 Sean Mann 向體育雜誌《The Athletic》說，他們的目標是以 125 美元的股票或單位出售最多 10％ 的球隊，總體目標是 120 萬美元。底特律廣告代理商拉斐特美國公司（Lafayette American）的聯合創始人 Toby Barlow 透過 Iggy Pop 的經紀人聯繫，希望 Iggy Pop 成為投資者和眾籌活動的主持人。結果身為密切根州土生土長的搖滾傳奇人物答應了及投資了1000 美元。

「這是完美的契合，球隊有強烈的獨立精神，有自己的 DIY 文化、積極、包容，令人難以置信的響亮精神，與 Iggy pop 從 Ypsilanti 的拖車公園掘起的經歷不謀而合。」 Toby Barlow 說。

現時該活動有 1490 位投資者，已籌集了 768,000 美元。

上月，Iggy Pop 推了一套特別版錄音盒，記載了他與 David Bowie 的合作外，也同時為佛羅里達州提出對老虎保育的法案表達支持，禁止人私有老虎及繁殖。

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