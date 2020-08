香港 synth-funk 製作人 Afterglow 全新單曲推出

去年年初推出首張專輯《Different Light》的 synth 音樂單位 Afterglow,在過了一年半多後,再有新作發布!全新單曲《Infaceables》正式推出。

歌曲的 synthwave / synth-funk 味濃厚,mv 更一如大部分 synthwave 一樣,利用舊年代的電影去橫跨歌曲,《Infaceables》則用了 1979 年由 Abel Ferrara 執導的《The Driller Killer》電影片段

《Infaceables》仍保持著那份 instrumental-pop 的味道,在 synth 及 bass 的配襯下,大家可以在聽高歌時一如 mv 般用上 1976 年 The Band 的演唱會片段開首「This Film Should Be Played Loud」一句,是要 funk 著來聽的。

《Infaceables》混音及後期製作及封面插畫依然分別由 Jay Tse (Life Was All Silence) 和 John Wu Graphics 操刀。樂迷可以到 Spotify、 iTunes 及 Tidal 試聽及下載。

