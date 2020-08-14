日本通宵音樂節 《Rising Sun Rock》取消 在YouTube繼續陪你通頂

來自北海道的《RISING SUN ROCK FESTIVAL》是日本第一個通宵音樂節，由晚上玩到一齊見證日出來臨，原定於8月舉行的音樂節，當然不能幸免受疫情而取消。官方宣布改以在YouTube重溫經典演出，更重要是照原定時間通頂放送！

雖然現在 Fuji Rock 都已經是通宵進行，但露營區與演出舞台分隔得比較遠，讓日間與夜間活動的樂迷，能各自享受自己的音樂空間。自1995年在北海道開始舉辦的《RISING SUN ROCK FESTIVAL》搖滾站內區與露營區，只是前後之分，是同一方向面對著舞台，演出由中午兩點開始，一直演到明日的日出。

去年《RISING SUN ROCK FESTIVAL 》的「一日」時間表。(圖片來源：RISING SUN ROCK FESTIVAL )

相對其他日本大型音樂節《RISING SUN ROCK FESTIVAL 》則以本土音樂單位為主，今次重播的包括 ONE OK ROCK 、安全地帶、東京事変、久保田利伸、竹中直人、LiSA等重榜單位。