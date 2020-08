當世間上只有一個 party,我們就不去舉行另外的 party? 即將面臨成員改動的 GDJYB 雞蛋蒸肉餅 ,在網上舉行《一起派對吧》歡送鼓手 Hei Hei 的音樂會,無論去或留在這個地方,雞餅承諾會繼續走下來。

一直以創作回應社會的GDJYB 雞蛋蒸肉餅,從2014年的《Burn It Down》《Double NoNo》群眾開始對於制度的質疑;《榴槤乜乜乜》送給佔旺區身持生果刀示眾,愛吃榴槤的男子;

;給上位者的訊息《The Loving Mothers》《WHY DON'T YOU KILL US ALL》;甚至不能存取網絡的《405 Method Not Allowed 》。

社會動蕩與雞蛋蒸肉餅一樣,對於香港人已經是家常便飯。雞餅一定會走下去,而香港這個地方死了一定再返生。

GDJYB 歡送鼓手演出前 發佈新歌《405 Method Not Allowed》

雞蛋蒸肉餅 《一起派對吧》演出改為網上直播進行