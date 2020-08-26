Metallica 網上經典演唱會系列以墨西哥城作最終章

自疫情全球爆發後，Metallica 都在 YouTube 上舉行 #MetallicaMondays 系列，將多個樂隊演出過的經典演唱會片段完整上載給樂迷慢慢回味，但「網上睇 concert 的日子過得特別快，#MetallicaMondays 係時候講拜拜」，樂隊上載了最後一次的演唱會經典回顧，以 2017 年於墨西哥城之演唱作最終章。

當看到 Metallica 在 YouTube 上載不同過去演唱會的片段，遠至 1983 年的都有，是的確開心又興奮的，不過總會有完的一天，23 次的上載後，樂隊以於 2017 年 3 月 3 日在墨西哥城之演出作為 #MetallicaMondays 最終章：

「當我們開始這個小企劃時，我們只是想在要面對未知的境況時，令我們有些事去忙一下下。但你們所有人都使這小小企劃變得不可思議。 我們看著你們一周又一周地聽、看我們的音樂，令我們感到受寵若驚！感謝你們欣賞我們每場的演出！」Lars Ulrich 在片的開首多謝所有人時說。這些網上播放都會有籌款，得到的資金都會捐到受疫情影響的人士手中。

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為慶祝 Metallica《S&M》的 20 周年紀念《S&M2》的演出則在去年九月於 NBA 球隊金州勇士主場 Chase Centre 錄製，當時未受疫情影響大家還很亢奮呢。去年的 10 月演唱會完整片段曾以「只此一晚」的形式在戲院中播出，製成的專輯 LP 則會在今年 8 月 28 日推出，有黑膠、CD及 DVD 套裝（或 blu-ray ）及數碼下載。

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