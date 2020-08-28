五年過後 - Dislcosure 新歌出爐 在《Minecraft》有私人島！

Disclosure 推出了全新單曲《Birthday》，當中有 Kehlani 和 Internet’s Syd 客串。 這是該英國電子兄弟組自 2015 年的《Caracal》五年後迎來最新專輯《ENERGY》中收錄的歌曲

《ENERGY》將於今日發行，大家可先聽《Birthday》一曲。

樂隊的哥哥 Guy Lawrence 說：「這是我們最先決收錄在這專輯中的歌曲，肯定經受了時間的考驗，所以一定會很有咀嚼的價值。Kehlani 的加入使歌曲更上一層樓，變成了二重奏。」

《ENERGY》是 Disclosure 的第三張專輯。找來不少嘉賓客串作品包括 Aminé 、slowthai 的《My High》、Fatoumata Diawara 的《Douha（Mali Mali）》，特別版專輯更會有 Khalid 一起創作的兩首歌《Know Your Worth》和《Talk（Disclosure VIP）》。

而為了慶祝《ENERGY》的發行，遊戲電玩《Minecraft》更為 Disclosure「起了一個專屬島」，裡面有「 Guy Lawrence 的居所」，也會舉辦一場音樂體驗，可以看看看下面的預告片。

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