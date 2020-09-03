隔離聽一流 - Dua Lipa 混音專輯用自己屋企 clubbing！

英國女歌手 Dua Lipa 早在 2017 年推出處女同名專輯，當時幾首歌《IDGAF》、《Be the One》、《Blow Your Mind (Mwah)》令她平地一聲雷，成為最有潛質天后，獎項與名聲如巨浪湧到 Dua Lipa 眼前，四年過去，Dua Lipa 地位已大躍進，現在為她在年頭推出的第二專輯《Future Nostalgia》製作的 remix 專輯《CLUB FUTURE NOSTALGIA》 ，請來的星級音樂人也是「神台級」！

Dua Lipa 的第二專輯《Future Nostalgia》在今年 3 月推出，剛好向 COVID-19 全球爆發「撞到正」，沒巡迴、沒現場演出，也和她的歌迷一樣要留在家，她決定和原名 Marea Stamper 的 DJ、The Blessed Madonna 合作推出《CLUB FUTURE NOSTALGIA》remix 專輯，讓 fans 可以在家 dance

《CLUB FUTURE NOSTALGIA》故名思義是以《Future Nostalgia》作藍本，更請到多位巨星級音樂人坐陣，收錄了與 Gwen Stefani、Madonna、Missy Elliott 及 BLACKPINK 的合作重新演繹專輯內歌曲，也有多首由傳奇混音音樂人 Masters At Work、House 音樂教父 Larry Heard （又名 Mr Fingers）、日本的星野源、音樂人/製作人 Mark Ronson、 Jacques Lu Cont、Zach Witness、英國 DJ /製作人 Midland、倫敦 DJ 組合 Horse Meat Disco、synth-pop 組合 Hot Chip 及電子組合 The 2 Bears 的成員 Joe Goddard、Jayda G、DJ/ 混音音樂人 Paul Woolford、韓裔美國電音新星Yaeji 及底特律 House 音樂傳奇人物 Moodymann 參與製作的一系列全新混音作品。

其實《CLUB FUTURE NOSTALGIA》早在 8 月 28 日就推出了，忠粉一定不會錯過，但筆者反而對remix 專輯上載到 YouTube 頻道的完整官方 Visualiser 片段更有興趣，在 52 分鐘的片段中，大家可以看到 Dua Lipa 在「家中」的景象，她放了黑膠碟在唱盤上，歌曲就幻化成不同的動畫圖案，當中包括不同動畫家、插畫家的作品，在片段下都有列明誰的作品，值得一看。

當然在這 remix 專輯中最令人興奮的歌曲是有 Madonna 客串的一首《Levitating》，亦都有 Missy Elliott 的 rap，remix 由 The Blessed Madonna 採刀，Dua Lipa 在開首先唱，之後 Madonna 接力，在 Visualiser 片段（22:28 開始）中也包括了 mv。還有就是有 Gwen Stefani 獻聲的《Physical》（37:00 開始），由 Studio Dosage 主理的 Visualiser 融入了《新世紀福音戰士》的影像概念，如「AT 力場」、顯示「同步率」的介面和「電源警告」的字體也出現了。

《CLUB FUTURE NOSTALGIA》是一張在家悶到一個點時，開出來調劑一下心情的專輯，就算你不買，在 YouTube 看看不同動畫師的作品也是很不錯的。

1999 年 Woodstock 音樂節將成 Netflix 紀錄片特輯