【睡前YouTube爬】日本實地街訪 國民對於city pop一無所知

上年筆者去日本旅行時，在唱片店想搵竹內瑪莉亞的CD或黑膠，店員都一頭霧水，完全對她沒有認識，礙於本人日文程度有限，不能理解日本人對於 city pop 的認知程度？是否如國外人般瘋狂？ 今次日本的YouTuber 「That Japanese Man Yuta」進行街訪 ，真正問下日本人究竟認唔認乜係 city pop？

日本人唔識《Plastic Love》？city pop都未聽過？蔡一傑突發翻唱

That Japanese Man Yuta訪問了在街頭不同年紀的日本人，city pop 和 《Plastic Love》在YouTube上爆紅，善用科技產品的年輕一族，卻完全沒有聽過以上的名字。反而年長一輩，雖然不知道什麼是 city pop ，但是提起 竹內瑪莉亞 的名字，他們都會想起年輕歲月時，曾經聽過她的作品，但之過卻完全沒有留意她。

在整個街訪過程，日本人對於 city pop 基本上是完全沒有認知，但談起喜歡的音樂，仍然振振有語，可見整個國民對於藝術及音樂的認知程度，是非常高的水準，無論任何年齡對於新事物仍保持好奇。

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