【睡前YouTube爬】Yusobeit《秋分》點解咁似Supper Moment ？

Yusobeit 於今日農曆秋分推出新作《秋分》，主音 Elvis 在最近的作品《怪物育成計劃》及《半島》的唱腔都深受Supper Moment 主音 Suuny的影響，樂隊最近三首作品的風格，都會令聽眾聯想起Supper某些作品。當一隊樂隊成為時代的印記，影響到其他人去開始創作，這就是音樂的力量，但身為一個創作人有時真的需要定義一下，屬於自己的聲音！

兩年前扭耳仔曾經訪問成軍一年的 Yusobeit ，當時樂隊爽朗清新的風格，主音雖然唱功未至於非常熟練，但也是一把具辦識度的聲音。

到近來在一次朋友討論香港的Pop Rock時，被問到有沒有聽過 Yusobeit ，他亦給我聽了《半島》，第一個感覺這是Supper《有你有我》嗎？

公道些講句，如果Supper Moment的風格成為了流行搖滾最主流的樂隊，流行樂的和弦組合及排列都有一定的，掌握著最高的收聽率，每當有人創作同一風格的音樂，自然會聯想起，圈子中最大的單位。

反而最值得大家思考的是，當一種風格及形式成功後，以最快的方式學習加入創作之中，打造「Pop Rock」樂隊，Pop從來不是原罪，但玩Pop Rock是否就代表可以pop起來？在這個樂迷，能同時吸收世界各地各種風格的音樂時，複製成功方程式的成效在哪？我要聽Supper，為何不去聽Supper？除非你在一個極封閉的國度，但只有你能接觸到國外最美好的東西，直接帶回國內，這樣才能成立。90年代黃金時代的香港，相對亞洲大部份地區資訊開放，就是這樣造就了流行盛世。

學習自己喜愛的東西，往往是學習的第一個階段，在Yusobeit《秋分》MV的感謝名單之中，亦有看見Supper Moment主音Sunny的名字。Supper亦有他們喜愛的東西，他們亦分享過受 Sunny Day Service 影響，但後來的發展已經不見他們的影子。

見到 Yusobeit 開始投放更多的資源去製作音樂，希望他們能夠真正找到自己的聲音，在時代留下 Yusobeit 的印記。