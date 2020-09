繼早前因家居隔離而製作的純音樂 EP《We Have Amnesia Sometimes》後,Yo La Tengo 將會在 10 月再推出全新 EP《Sleepless Night》,EP 收錄的主要是翻唱歌曲,但也有其中一首全新原創單曲 ——《Bleeding》。

《Bleeding》也是以結他氛圍主導,加上 Ira Kaplan 的 moody 的歌聲,可說是久違了的 Yo La Tengo 作品:

《Sleepless Night》當中也會有其他翻唱作品,除早前釋出的、翻唱 Byrds 的《Wasn’t Born To Follow》外,EP 中還會有樂隊翻唱 The Delmore Brothers、Bob Dylan、Ronnie Lane 和 The Flying Machine 的作品。

