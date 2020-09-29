【睡前YouTube爬】Noel擔綱Oasis紀錄片《Return To Rockfield》

Oasis 最近一連串高清重製的MV發布，原來是為了這套新紀錄片《Return To Rockfield》鋪路，Rockfield錄音室是Oasis錄製《Don't Look Back In Anger》《Wonderwall》多首經典作品的地方。主腦及結他手 Noel Gallagher 重回Rockfield訴說當年的故事。

隨著Oasis的第二張專輯《(What's the Story) Morning Glory?》25週年紀念，Oasis再度活躍起來(其實只是大佬Noel以Oasis的名義有很多搞作！)。Noel 回到這張蓋世專輯的發源地 Rockfield Studio，訴說當年錄音情況，少不了諷刺細佬Liam的唱功，錄音音量不穩定，但是Rockfield Studio的錄音師卻能一一解決這些麻煩。

Everyone wanted to make the songs the best they could Liam Gallagher

Rockfield Studio 位於英國Monmouth(蒙茅斯)，創立於60年代，The Cult、The Stone Roses、Iggy Pop、Coldplay、New Order、M83、Suede，都曾經在這裡完成他們最重要的作品，一星期七日二十四小時開放的錄音器，為音樂提供極度自由的製作環境，甚至完全釋放自我。樂迷收集Oasis的電台訪問片段，得知當知Noel與Liam在Rockfield錄音時，曾經打起架來！希望紀錄片《Return To Rockfield》Noel可以在此透露更多細節(這兩兄弟的八掛沒完沒了！)。