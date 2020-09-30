Nirvana 經典 logo 究竟是誰畫的？現掀版權三角爭奪戰

Nirvana 的音樂大家都不會陌生，樂隊的 Logo 圓形「交叉眼」圖案也更是到處都可以見到，多年來都是 Printed Tee、海報、衫褲難襪、杯、iPhone 套，甚至是今時今日疫情恩物口罩的圖案「常客」。而近年 Nirvana 產業已在為這個 Logo 與時裝品牌 Marc Jacobs 就疑似侵犯版權打官司，但日前又來了個 「情咬金」，一位美術總監衝出來說：「我才是這個 Logo 的原設計者！」

Nirvana 這個黑底黃色、上寫著 Nirvana ，下面就是一個「交叉眼」Smiley 再有舌頭伸出的「emoji smiley」圖案，早在 Nirvana 於 DGC Records 子公司唱片廠牌 Geffen Records 就有的了：

而於 2018 年，Nirvana 產業 —— Nirvana LLC 向設計師品牌 Marc Jacobs 提出控訴，指品牌推出得一系列「Bootleg Redux Grunge」款式時裝，雖有就圖案經過一些輕微的改動，但仍有侵犯 Nirvana Logo 的商標之嫌，因就 Nirvana LLC 指，Logo 的設計由 Kurt Cobain 在 1991 年完成、1993 年註冊，版權是屬於樂隊的。

官司在兩年後今日仍未結案，更在最近來多一個問題，當年 Geffen Records 的美術總監 Robert Fisher 說：「Nirvana 的「笑笑 Logo」？誰說是 Kurt 想出來的？是我想出來才真！」Robert 不是傻佬一個，他自 1991 年起就為 Nirvana 設計專輯封套。上兩星期 Robert Fisher 就向聯邦法院提出動議，要求 Nirvana 的 smiley logo 的原設計權及版權全撥歸他所有。他指為 Nirvana 設計這 Logo 是當年的一個人情，而他當年並沒有受樂隊、經理人以至唱片廠牌的聘用，所以他現在要申請拿回擁有權。Robert 說：「我不會要求過去 29 年用這 Logo 得來的收益，但我會要求利用這 Logo 在之後得到的收益的補償。我也只想大家知道這 Logo 是我創製的，這些事要清清楚楚。」

Nirvana LLC 則指 Robert Fisher 的提案「毫無根據」，會受到「強烈的抵制」，又說「這個新提案不會改變產業對 Marc Jacobs 的控訴。因為 Marc Jacobs 的抄襲達到了巨額利益，是不會受到庇護的。」

Robert Fisher 又指自己一直都不知有這單官司，直到去年 11 月有樂迷在網上批評該品牌的這個系列；他即時與 Nirvana 的經理人團隊聯絡，更說有證明這個圖案的真實初稿放了在他的車房中。不過 Nirvana LLC 叫他「不要再傳電郵說他有製作 Logo 的稿件」，「因為 Logo 的版權已由 Nirvana 所擁有」。此舉令 Robert Fisher 要「為自己的權利着想」。

但... 但，真是奇怪了，Nirvana 這個 Logo 多年來都出過不少 band Tee，也和眾多時裝品牌合作，為何會到 2020 年才想起「呀這個圖案是我畫的！版權我要回了」這樣呢？

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