The Kills 發布罕有 B-Sides 專輯《Raise Me》demo 有得聽

indie rock 二人組樂隊 The Kills 即將踏入他們第二十個年頭,成員 Alison “VV” Mosshart 和 Jamie “Hotel” Hince 在 Instagram 上宣布將會推出 B-sides 合輯《Little Bastards》,當中還有不少罕有歌曲和 demo,如他們同時在網上釋出讓大家一聽的、從未發布的歌曲《Raise Me》。

The Kills 的 B-sides 合輯《Little Bastards》,收錄一系列他們在 2002 - 2009 年的一些 B-sides 和罕有作品,如在 2008 年專輯《Midnight Boom》時期作品、上述未曾發布過的歌曲《Raise Me》demo:

《Little Bastards》也有收錄 The Kills 在 2006 年向 Serge Gainsbourg 致敬專輯《Monsieur Gainsbourg Revisited》中的一首《I Call It Art》、於 XFM radio 上演出的《Love Is A Deserter》、翻唱不同音樂人作品如 Howlin’ Wolf 的《Forty Four》、Screamin’ Jay Hawkins 的《I Put A Spell on You》和 Dock Boggs 的《Sugar Baby》。

《Little Bastards》的名字來自樂隊一直在用的一部 drum machine,Hince 說:「是一部 Roland 880 來,也不算是一部真正的 drum machine 啦,只是部音序器(sequencer)和有八條音軌的錄音器,剛好有內置的 drum machine 在內,它錄下了我們所有作品的節拍。」

《Little Bastards》會有 vinyl、CD 和數碼下載,12 月 11 日正式推出。

歌單:

1. “SUPERPOWERLESS” / Last Day Of Magic 7” (2008)

2. “PASSION IS ACCURATE” / Love Is A Deserter CD single (2005)

3. “KISS THE WRONG SIDE” / Cheap And Cheerful 7” (2008)

4. “RAISE ME” / Unreleased Demo (2009)

5. “NIGHT TRAIN” / Midnight Boom Digital Bonus Track (2008)

6. “HALF OF US” / No Wow 7” (2005)

7. “LONDON HATES YOU” / Tape Song 7” (2008)

8. “I CALL IT ART” / Monsieur Gainsbourg Revisited Compilation (2006)

9. “FORTY FOUR” / Black Balloon 7” (2009)

10. “LOVE IS A DESERTER” / Recorded for XFM (2005)

11. “THE SEARCH FOR CHERRY RED” / “Pull A U” 7” Single (2003)

12. “MAGAZINE” / “Love Is A Deserter” 7” (2005)

13. “BLUE MOON” / “Future Starts Slow” 7” Single (2009)

14. “JEWEL THIEF / “Fried My Little Brains” 7” Single (2002)

15. “BABY’S EYES” / “The Good Ones” 7” Single (2003)

16. “I PUT A SPELL ON YOU” / Screamin’ Jay Hawkins Cover (2009)

17. “RUN HOME SLOW” / “The Good Ones” CD Single (2005)

18. “WEED KILLER” / Black Balloon 10” (2009)

19. “THE VOID” / No Wow Expanded Edition CD (2005)

20. “SUGAR BABY” / “Fried My Little Brains” CD single (2003)