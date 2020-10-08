奧克拉荷馬城獄警 鎖上囚犯兩小時播《Baby Shark》被控虐待

美國奧克拉荷馬城兩名獄警及其上司，因在深夜時份將至少五名囚犯，扣上手扣並面璧罰企大約兩小時，期間更不斷重覆播放洗腦兒歌《Baby Shark》，3名獄警在週一被控四項虐待囚犯罪。

2016年推出的洗腦兒歌《Baby Shark》已起過67憶點擊。慎入播放！筆者不會擔當任何法律負責：

充滿獵奇事件的美國州份 奧克拉荷馬 ，紀錄片《Tiger King》主人翁所身處的地方， 有美國最大的印地安原住民人口，亦有白人駕駛戰鬥機屠殺黑人的歷史.......階級及種旅觀念極重的老派美國人聚集地。

今次《Baby Shark》虐囚事件，發生於大約2019年11月至12月期間，在奧克拉荷馬城監獄兩名獄警 Miles 及 Butler ，經常受到他們在深夜時份利用私刑對待，最少6名囚犯身體受到傷害，更多五名囚犯被扣上手扣，被迫站立1.5至2小時收聽兒歌《Baby Shark》。

兩名獄警的上司得知他們虐囚的情況，更無視超過兩十個報稱受侵的囚犯投訴，上司同樣被控虐待囚犯等罪名。三名涉事執法人員已於2019年12月辭職，但俄克拉荷馬州警長辦公室在得知事件後，立即採取了行動，調查此事件，並完全支持俄克拉荷馬州地方檢察官，對這些前監獄僱員提起訴訟的決定。