What if - Van Halen 經典陣容原計劃 2019 年舉行重組演唱會

結他神人 Eddie Van Halen 日前不敵癌魔去世終年 65 歲。Eddie 的最最經典是他的一曲《Eruption》電結他獨奏；當然也別忘記他和兄睇 Alex 、主音 David Lee Roth、Michael Anthony 組成的 Hard Rock 樂隊 Van Halen。Van Halen 的經理人 Irving Azoff 向傳媒透露，原希望在 2019 年，邀請 Van Halen 成員回歸，來一次重經巡迴演出，但現在也成了泡影了。

對上一張有着上述陣容的 Van Halen 專輯，已是 1984 年推出的《1984》 了。而幾年前 David Lee Roth 就口快「洩密」：2019 年會有 Van Halen 原班陣容的巡迴。樂隊的經理人也就在日前的訪問中確認「有過這倉計劃」。

「計劃是有點斷斷續續的，但當時是想在 2019 年舉行夏日巡迴演唱會，但當 Eddie 再患上了癌症，他的狀況不容許作這樣的演出了。但如果有如果，我相信這信演唱會一定會哄動一時。」經理人 Irving Azoff 說。他又佩服 Eddie 抗癌這一戰，打出了無人能及的一場仗，「過去十年，他一直在與死神對抗。」

Irving Azoff 又說現在計劃推出 Van Halen 的未曾發布的過去舊作是言之尚早，但不排除會有這意念。「我們仍未對 Eddie 去世我消息平伏下來，而且過去這麼多年，他們的 demo、錄音數量很多，我想信 Eddie 兒子 Wolfgang 和 Alex 會在 5150 錄音室看看的，我不知道會發現甚麼，但我相信會有的。」