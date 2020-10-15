美國Rapper Logic 花176萬爆盒中Pokemon噴火龍閃卡

剛宣布在hip hop界退休的美國Rapper Logic，最近忙著照顧剛出生的小孩，亦完全了兒時的夢想，小時父母因吸毒及酒精問題，令Logic一直在窮困下成長，就算喜歡Pokemon卡，他亦只能用食物券去和其他人換卡。現在30歲名成利就，他終於買得起兒時最愛的玩具，但是已經的升值超過1萬倍。
15歲因為Wu-Tang Clan的RZA為電影《Kill Bill》製作的配樂，而對hip hop產生興趣，兒時父母沉迷酒精和毒品，哥哥販毒，音樂成為Logic唯一的出路。13歲開始做音樂，專輯《Under Pressure》、《Everybody》令他成為大熱，之後更與Eminem合作歌曲《Homicide》，話題作《 1-800-273-8255 》更接近4億點擊。
正值高峰的 Logic 因為家庭而宣布在hip hop 圈引退 (他亦曾為集中製作音樂而與上任女友分手)，他開展了YouTuber頻道，更有時間玩自己喜愛的遊戲和玩具。早前Logic以23萬美金買下一盒全新未開Pokemon遊戲卡第一代擴充包，他立即爆盒，並且開出最史上具價值的噴火龍閃卡！以一整盒23萬美金價值來算，這張噴火龍閃卡打破最貴遊戲卡紀錄。
早前台灣金曲獎最佳新人持修，得獎後最想買也就是一張完美的噴火龍閃卡：
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When I was a kid I absolutely loved Pokémon but couldn’t afford the cards. I remember even trying to trade food stamps for theirs and now as an adult who has saved every penny he has made being able to enjoy something that I’ve loved since childhood now as a grown man is like buying back a piece of something I could never have, it’s not about the material it’s about the experience.