Oasis 的《Wonderwall》及《Don't Look Back In Anger》是能代表英國曼徹斯特城的主題曲,無論在大型足球比賽及各個慶典,當地市民大合唱超來。專輯《What's The Story) Morning Glory?》發行25週年,《Wonderwall》早已傳唱到世界各地,官方早前收集各地樂迷的演出片段,剪輯成這個官方但「Fanmade」的MV。