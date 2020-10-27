【睡前YouTube爬】米奇老味《成吉思漢和》:還能夠幸災樂禍的過往

米奇老味舊作《成吉思漢和》推出新MV，仿如隔世的2018年，老味以惡趣味土豪gangster形象，成為本地音樂及次文化的一時佳話，凱婷未壞，那時天水團gang gang未驚青，陳同佳還未成為大家最痛恨的人。 米奇老味集合trap的黃賭毒和父權，政治中的極權法西斯，我們在現實無能為力抵抗的黑暗面，從他們的作品中得到抒發。自經歷去年各種的事情後，我們面對黑暗開始變得堅定，再聽老味的作品，就像找回一個陳年的飛機杯，感謝曾為你帶來快慰，回望卻覺得可笑。

《成吉思漢和》MV可以說是老味歷年最有大團味道的製作，從製作名單中發現導演是 Neo Yeung ，他曾為樂隊Thud製作vaporwave味濃的《Prime of Pride》及《Ado》MV。今次《成吉思漢和》的製作，無論成員身上的紋身、漢和SM主人造型、健康華六大富豪編號牌，都落足心思，如果這是兩年前出現，相信能老味再創高峰。

翻查米味老味的《黑社會主義好》專輯除了開場曲外，其餘作品還安然在YouTube之上，當年亦曾被(偷)上架到內地視頻網站bilibili，某程度筆者蠻佩服內地網民測試網絡底線的勇敢，當面對這些作品逐一消失，我們的勇敢會否隨之消失？這是作為香港創作人要思考的事。