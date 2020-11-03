【哥斯拉日】聯乘環球唱片企劃 首發走動哥斯拉黑膠防滑墊

11月3日是日本的哥斯拉日 (同時是日本假期「文化之日」)，以往會於大型場館舉行的盛事，今年因疫情轉移網上收費直播，公布最新映畫資訊，更同時於YouTube海量公開全新哥斯拉限定商品，當中有哈姆太郎X哥斯拉，而且還有與環球唱片的奇蹟合作，開展「哥斯拉唱片計劃」，首發商品是放在黑膠碟與唱盤之間的防滑墊，轉動時會產生哥斯拉走動變大的特效。

11月3日日本假期「文化之日」，原先紀念明治天皇的生日，二戰後以「愛好自由與和平，推進文化事業的發展」為宗旨的節日，同樣被稱為怪獸中的帝皇，在歷代電影傳達環保及反戰信息的「哥斯拉」，在1954年的11月3日推出首部電影，所以亦定立這天為哥斯拉日。

用手套摩擦大提琴琴弦，而產生出初代哥斯拉的叫聲，本以官方聯乘環球唱片企劃，會推出例如哥斯拉叫聲或電影配樂的商品，在還未推出主菜前，他們先出兩張給你墊在黑膠底的防滑墊！防滑墊運用了 費納奇鏡 (Phenakistiscope) 的視覺技巧，當圖案轉動時就如GIF動畫一樣能動起來，防滑墊一套兩款，有經典的立站哥斯拉造型及轉動圖案的款式，包裝加上防滑墊更可當掛畫使用，售價￥3,960日元約300港元。

費納奇鏡 (Phenakistiscope) 的視覺技巧的原理：