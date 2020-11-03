坂本龍一網上售票演出 日美台泰韓新加澳聯播 獨欠香港

「有乜嘢台灣有而香港無？」就如這場「教授」坂本龍一在2020年的最後演出，將於12月12日在日本、美國、台灣、泰國、韓國、新加坡、加拿大、澳洲，多個地區進行同步收費直播。中國內地及香港地區，一律沒有提供直播服務，教授在香港因疫症而不斷延期的演出，最新售票的措施仍未公布，教授能否聽到香港樂迷的聲音？

坂本龍一： 2020年12月12日鋼琴演奏會，世界級音樂家坂本龍一 2020年最後一場鋼琴演奏會。(圖片來源：special.musicslash.jp)

因為肺炎疫情影響不斷蔓延，坂本龍一對日本的情況深感擔憂，他之前出於「用音樂舒緩大家緊張的情緒」的希望，立即在日本宣布進入緊急狀態之前的4月2日，舉辦了一場直播音樂會。整場音樂會之後已經上載至 YouTube ，音樂會前段是三味線演奏家 本條秀慈郎的獨奏演出，教授再敲擊鋼琴弦線加入演奏，之後到他獨自的鋼琴演出。

這次的「坂本龍一： 2020年12月12日鋼琴演奏會」由日本新媒體藝術家真鍋大度 (Perfume 的舞台視覺主腦之一，東京奧運視覺團隊) 率領的製作團隊Rhizomatiks主理，團隊著重研究類比與數位，現實與虛擬之間的關聯性及分界線，以架空虛構的世界觀，將教授的演出原汁原味的呈現在觀眾面前。

國寶級的音樂人遇上日本新晉最頂尖的視覺團隊。(圖片來源：special.musicslash.jp)

真鍋大度的舞台視覺作品：

直播平台採用業界史上最頂尖音質的網路直播服務「MUSIC/SLASH」，該平台主理山下達郎「出道45年首次」網路直播演唱會。今次音樂會是坂本龍一繼2013年以來，時隔七年舉辦的鋼琴演奏會。

重點香港係無得睇！！！

坂本龍一音樂會直播地區不包括香港。(圖片來源：special.musicslash.jp)

香港方面，在自由空間大盒舉行之《坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play》將會延期至2021年12月舉行，原定於9月公布的售票狀況仍未作更新，已知獲退票的觀眾會得到優先購票權利，但經歷過去一年眾多變化的香港，音樂會能否如常進行？教授曾說過音樂使人自由，未知下年年尾香港能否同時重獲兩者。