Teenage Fanclub 四年來全新作品 單曲《Home》上線

蘇格蘭 alternative rock 樂隊 Teenage Fanclub 公布他們四年來首支新作!單曲《Home》更是配合樂隊明年三月推出、令樂迷引頸以待的專輯《Endless Arcade》!

《Home》一曲在專輯中將會是 7 分鐘長,但現時的單曲版本則只有約 4 分鐘。「製作專輯時我在想一個無止境的拱廊廣場,好像一個城市般讓大家到處遊走,帶着一種神秘的感覺,又有着無限想像令人樂而忘返。」寫下了專輯一半歌曲的 Raymond McGinley 說。

樂隊另一成員 Norman Blake 都說:「我們都漸漸老了,很難不去想生命的有限╴尤其當你去創作、時常回想自己的人生。」

《Endless Arcade》有着淡淡的憂愁,也有着不時的輕快。專輯中有着希望、家與社群的正面,也有着不安、焦慮與失落,樂迷會在這苦中帶甜的音樂中遊走。

專輯會帶數碼下載、CD 及 vinyl,其中特別版更有粉紅 vinyl 及 die-cut 唱片封套。

歌單:

1. Home

2. Endless Arcade

3. Warm Embrace

4. Everything Is Falling Apart

5. The Sun Won’t Shine On Me

6. Come With Me

7. In Our Dreams

8. I’m More Inclined

9. Back In The Day

10. The Future

11. Living With You

12. Silent Song

