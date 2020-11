Morrissey 又有豪言：BMG 不與我續約是要「推廣多元化」

Morrissey 不論是歌曲還是他個人,都一向語出驚人和爭議焦點,近日他在官網宣布和唱片公司 BMG 終止合作關係,聲明中更顯得是不歡而散!

Morrissey 與 BMG 在 2017 年開始合作,推出了《Low in High School》、2019 年的 cover 專輯《California Son》和今年的《I Am Not a Dog on a Chain》

在 Morrissey 官網 Morrissey Central 中,他談及離開 BMG 一事:「他們請了個新的行政總監,而很明顯他們不想再有另一張 Morrissey 的專輯。」他更說新總監的作風是要「為多元化作籌備和計劃」,令他要離開。

「這個消息無疑很切合無情又充滿震驚的 2020 年。想有正面的事在今年發生?除非你是個瘋子。我過去與 BMG 合作的三張專輯是我生涯中最好的,直到我死我也會視之為寶。製作這三張專輯也是我人生其中一個關鍵時刻,我感謝之前的 BMG 團隊。我仍會繼續以我的風格去做音樂,這對我很重要,我不希望在一間唱片公司內有人要去規管我的行事方式 —— 尤其當他們完全忽視『才華』這種東西。」

BMG 當然發出最 PR 最中性的聲明啦,說「祝他前程錦鏽」之類之類。未知今次的事是不是因為 Morrissey經常「被右派」、「被白人主義」的形象有關...

Depeche Mode 主腦 Martin Gore 推個人新 EP 及新歌