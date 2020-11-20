不要再被欺負 - Fiona Apple《Shameika》啟發自她的童年學姐

女唱作人 Fiona Apple 推出新專輯《Fetch the Bolt Cutters》都有一段日子，也得到一眾好評，除了主題曲的實驗元素外，歌曲也是 Fiona 對自己人生、童年的一次回顧。其中一首歌《Shameika》，其實是啟發自 Fiona 童年的一位學姐，在被欺負時替她解圍和鼓勵她不要忍受被欺負。這位學姐正正也是音樂人 Shameika，Fiona Apple 最近更和她合作了一首歌呢。

大家在聽《Shameika》一曲時，可以聽到 Fiona 在歌中訴說她小時候在小學被欺負，當時她四年級，被一些女同學取笑她，一位五年級的學姐替她解圍 —— Fiona 不停重覆唱一句「Shameika said I had potential」，那位 Shameika 就是學姐了，名叫 Shameika Stepney，也是一位音樂人，最近 Shameika 推出新單曲《Shameika Said》，找來 Fiona Apple 和她合作呢！

那時是 Fiona Apple 在 St. Hilda's & St. Hugh's School 這所私立學校讀四年級，當時有其他女 學生取笑她要和她們在午餐時一起坐，Shameika 出手解圍，同時鼓勵 Fiona 不要被那些人得逞。看似很小的事，但對那個年紀的 Fiona 來說是很重要的一個經歷。

再聽一下 Fiona Apple 的《Shameika》

《Cyberpunk 2077》配樂強勁工業電音 NIN 鼓手參與製作