迷幻氛圍~Modern Children 《Summer day is gone》：故人與京都

Modern Children featuring 謝芊彤 的新作《Summer day is gone》，在天氣轉涼時帶來迷幻的氣氛，MV中出現在京都所拍攝的畫面，音樂改編自他們已故結他手Jimmy的作品，事過境遷，回不去的京都，帶不回的故人，《Summer day is gone》是 Modern Children 這幾年失去夾band的動力，沉殿過後所面對的結果。

將已故結他手Jimmy寫的現代舞配樂改編 完成時已過數個夏天

主音結他手 Kenneth： 當我聽完 Jimmy 的原曲之後，就開始作了些旋律，寫了些歌詞，最主要的命題係夏天已經過去，夏天可以比喻人生最旺盛最衝勁嘅年代，即是感到可能人生，可能去到另一個階段的轉變。

這首歌就是我們出完第二張大碟，已經冇動力去夾band，因為最重要的結他手同埋戰友都已經不在，反而想念他時，就找佢的作品來聽，之後我們幾個隊友，在band房冇夾band就拿他這首歌，在iPad剪剪貼貼，慢慢找回玩音樂的樂趣，其實是一個幾漫長的過程。

另外，因為每次做完一個版本都剛好春夏交替，所以經常決定想在夏天之後推出，當過了夏天之後再聽聽，又覺得有些東西可以可以修改，就這樣不斷修改了幾年了！

《Summer day is gone》MV中數年前的京都與村上春樹的隱喻

主音結他手 Kenneth： 因為鼓手Tony找我幫他去日本影結婚相，當時鼓手的孖生兄弟結他手 Chih 在日本留學，所以就順理成章去了佢留學的地方京都拍攝。

這時我又非常沉迷，閱讀村上春樹《刺殺騎士團長》，這本小說主要是講隱喻，所以影完結婚相有時間，我就提議拍這首歌的MV，用了一些隱喻的手法，去呈現音樂同埋畫面。

band房鄰居謝芊彤 夾歌先夾租

主音結他手 Kenneth： 這首歌是說夏天已經過去，但同時亦都有一些傳承的意思，因為這幾年再冇好Focus在自己身上，亦都結識到好多好勁的音樂人，芊彤就是其中一位。

一開始我們的合作不是建基於音樂上，是邀請她同我們合租band房，所以我們是鄰居，認識多了，就好想合作一首歌。中文段落的旋律與歌詞都是她自己寫的，所以令到這首歌更加立體豐富，又有另一種面向。