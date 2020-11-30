竇靖童新碟《GSG MIXTAPE》：邊個係green shy guy呀？

竇靖童從她過往兩張專輯，證明她的名字已經可以獨立地存在，不用活在父母的光芒之下，新碟《GSG MIXTAPE》繼續要你重新認識 Leah Dou 。「GSG」green shy guy 的名字來自朋友的小孩，對著Leah說「you are green shy guy ！」，專輯就像是 MIXTAPE 親自製作送給朋友的禮物，名字就這樣定調，另類R&B、new wave 、氛圍音樂各種元素了風格，Leah 就是這樣難以定調的音樂人。

手持著香港身份證的竇靖童，成長於北京，在全美最強的學院伯克利大學學習，巡遊各地演出及製作音樂，新碟《GSG MIXTAPE》繼續是全英文的創作，首波發放的作品《GSG》中，一段廣東話的聲帶「邊個係green shy guy呀？」，就這樣增加了香港聽眾的歸屬感。

MV由來自英國插畫家 Alex Gamsu Jenkins 主理 (大家都喜愛與Rick & Morty合作過的畫家)，精神向的超現實動畫演繹，帶領著你進入green shy guy的心靈世界，又聯繫到另一套動畫《The Midnight Gospel》。

與上一張專輯《Kids Only》由一個小朋友的角色出發，封面是表弟的照片，今次《ORANGE》竇靖童表述自己被認為是王菲的女兒的感受，聆聽身邊小朋友的聲音，內時是自己內心的迴響。

Big men say my mamas famous but I don’t know what that means Nana says to stay away from people that might harm me 竇靖童 Leah Dou - ORANGE

竇靖童《GSG MIXTAPE》像是 The Weeknd 那種沉瀝黑暗的氛圍，但歌中的意義及當中合成器都是充滿著光明的聲響。她就是一個中性的代名詞，不是中立，而是兩種可能性最驚人的融合，不好意思，又要提到創造她的-王菲與竇唯。