Phoebe Bridgers 新歌 MV 由《Fleabag》女主角執導

無錯，等到這一天了！今次真是 Phoebe Bridgers x Phoebe Bridge！OKOK 其實嚴格來說是 Phoebe Waller-Bridge，即是自編自演《Fleabag》的女角、奪獎無數的劇集《Killing Eve》第一季首席編劇及監製、007 James Bond 電影《No Time to Die》的編劇之一！她為女唱作人 Phoebe Bridgers 的歌曲《Savior Complex》執導 MV！

Phoebe Bridgers 最近的氣勢也非常不俗，於格林美獎得到了四個提名，也在日前發布了收錄在她專輯《Punisher》中的一曲《Savior Complex》的 MV，由同樣在影視界奪獎無數的 Phoebe Waller-Bridge 執導，有劇作《Noraml People》的男演員 Paul Mescal 參與。MV 在 Facebook Watch 獨家首播，但不知為何暫時下了架，只剩下了 15 秒的預告... 看看會不會在較後時間重新上架，但大家一定可以在 12 月 8 日於 Phoebe Bridgers 的 YouTube 頻道看到完整 MV。

Phoebe 也在早些時候推出了《Copycat Killer EP》，內裡有不同演繹風格的《Savior Complex》，可以再聽一下：

Phoebe Bridgers 推新 EP 將專輯歌曲重新編排演繹

Phoebe Bridgers 都翻唱 Radiohead 首《Fake Plastic Trees》