Phoebe Bridgers 床上唱歌「發夢」去卡內基大廳表演！

Phoebe Bridgers 可以說是其中一個 2020 年最當紅的女唱作人。第二專輯《Punisher》得到不少讚聲之餘，她也得到不少節目邀請作演出嘉賓，最近她於《Late Late Show With James Corden》的 social-distancing 演出中，她在床上唱歌，唱唱下竟走到入卡內基大廳（Carnegie Hall）和弦樂手表演！

位於紐約 Carnegie Hall，一直是 classical 音樂和流行音樂的著名演出場地，也有一個著名的玩笑，「問：如何可以去卡內基大廳？答：練習，練習，再練習。」不過今次 Phoebe Bridgers 去卡內基，是用一個非常 lo-fi 方法 —— 綠幕！

不過都叫配合場地氣氛，與用電腦「複製」出來的小提琴手演出弦樂版本的《Kyoto》，由睡房走到綠幕板樣的卡內基，真是很 2020 ！

最近 Phoebe 與另一位 Phoebe —— Phoebe Waller-Bridge 合作拍了《Savior Complex》一曲的 MV

Phoebe Bridgers 推新 EP 將專輯歌曲重新編排演繹

Cyberpunk 2077 憂鬱的結他手彩蛋 要坐定定聽佢 jam