【找數未？】2020年取消/延期的注目音樂會 最新安排整理

原本2020是眾多注目音樂單位來港演出的一年，筆者手上的門最少坂本龍一 、 Green Day 、Billie Eilish 都未能如期舉行，雖然未來不能預期，但部份未正式取消的大型音樂會，暫時都有更新日子，趁年尾整理一下。

首先是延期的分類，起碼你有希望可以看到！(有生之年系列)

Green Day 延期至2021年3月19日

Green Day原定於2020年3月20日假亞洲國際博覽館舉行之Green Day Live in Hong Kong。

原定於2020年3月20日，於亞洲國際博覽館舉行之Green Day Live in Hong Kong將延期至2021年3月19日於原定場地舉行。所有透過快達票購買，原定於2020年3月20日之門票將繼續有效於2021年3月19日之演出。持有門票者可於2020年3月20日至4月17日期間申請退款。所有於4月17日之後的退款申請將不獲處理。(退款期已過)

Avril Lavigne 延期日子未定

原定於 2021年2月9日 (星期二) 於亞洲國際博覽館Arena舉行之 AVRIL LAVIGNE WORLD TOUR 2021 HONG KONG。

原定於 2021年2月9日 (星期二) 於亞洲國際博覽館Arena舉行之 AVRIL LAVIGNE WORLD TOUR 2021 HONG KONG 香港站 將會延期於同一場館舉行。主辦方暫未公布最新日期，以及退款手續。

坂本龍一 延期至2021年12月

坂本龍一 原定於9月11日及12日於西九大盒舉行 坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play。

原訂於2020年9月11至12日（星期五至六）舉行之「坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play」將會延期舉行，延期場次暫訂於2021年12月。退款已在9月中完成，之前成功購票的觀眾在之後的演出會享有優先購票權，但詳情並未公布。

Clockenflap 2021年11月復辦

香港最大型的音樂節Clockenflap已經停辦兩年。

每年過了Clockenflap就是天氣轉涼的日子，沒有了這個「氣節」的冬天，都已經過了兩個寒暑。Clockenflap 宣布會於2021復辦，最近他們亦開展了自己的podcast節目及現場演出拍攝，沒有停止運作。

-------------唔好彩 分割線------------------

唔好諗喇！無得搞喇！ 黎根

以下是完全取消，亦暫時未見有重新舉行的機會：

Billie Eilish 整個亞洲巡演取消

原定於8月30日舉行的BILLIE EILISH WHERE DO WE GO WORLD TOUR IN HONG KONG。

「WHERE DO WE GO ？」音樂會個唔知改得好定壞？主題應驗了音樂會不知如何才能重新出發，Billie Eilish 早前宣布取消整個亞洲巡迴之後，未有任何現場演出的打算，就算歐美地區本土演出，亦因疲情影響無法舉行，只能以網上音樂會取締。

HYUKOH 亞洲巡迴音樂會取消

HYUKOH 原定於7月1日在香港舉行音樂會。

HYUKOH 在香港的音樂會因上年社會狀況及疫情，已經延期到7月1日，樂迷見到這個日子，基本已經有定心理準備，不能如常進行。HYUKOH 音樂會取消，但早前亦有與落日飛車進行聯乘合作，因心理病患休息的鼓手李仁雨，卻沒有現身訪問片段，希望他可以盡快康復歸隊。

2021 不能展望一切能夠回復「正常」，各種新常態的網上演出出現，甚至電影方面串流平台進一步取代戲院，要娛樂總有方法，但當中的人性與互動，又可以保留多少？ 祝各位新年快樂，保重身體。