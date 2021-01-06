格林美獎因疫情又惡化要廷期至 3 月舉行

新一年開始，通常都是不同頒獎禮舉行的日子，香港也有個「叱咤」選了個現在人人談論的姜濤出來，美國呢？就有一樣歷史悠久的格林美獎（Grammy Awards），但美國的 COVID 疫情就數字來說未有好轉的跡象，據《Rolling Stone》指，格林美獎主辦單位決定延到 3 月舉行。

本應在今個月 31 日舉行的格林美獎，因 COVID-19 疫情在美國未有好轉，主辦單位 Recording Academy 決定延到 3 月 21 日。他們又發出了聲明指「洛彬磯的 COVID 疫情惡化，醫院水洩不通，ICU 也沒有床位了」。

由 Recording Academy 發出的聲明：

「在與健康專家、轉播夥伴 CBS、主持人及原定參加演出的歌手藝人進行了深思熟慮的對話後，我們決定將第 63 屆格林美獎推遲到 2021 年 3 月 21 日。 洛彬磯的 COVID 疫情惡化，醫院 ICU 已達到極限，州和地方政府的新指引令我們得出結論，推遲演出是正確的選擇。 沒有甚麼比我們音樂界的人們以及成百上千、不辭勞苦的製作人員的健康和安全更為重要。」

「我們要感謝所有才華橫溢的歌手和音樂人、員工、供應商，尤其是今年的提名人，他們在我們度過這前所未有的時代作出的諒解、耐心和願意與我們合作。 節目將繼續進行，我們將通過慶祝卓越的音樂成就和向今年的傑出提名致敬，從而對音樂界維繫團結和治愈。」

原定的格林美獎是會如去年 9 月的艾美獎般只有少數人出席現場，其餘都是以視像發表得獎感言。但美國的 COVID 問題有更嚴重的惡化（起碼是數字上的），3 月真的舉行到嗎？

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