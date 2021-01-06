【長命先可以撐過去】鄭融《多唱水》：黃偉文喝水的意志

新一年因為唔想年尾講句「乜水」就算，有時都會聽聽流行曲。回望返《一事無成》的兩位原來已是河水與井水，一位洗底流向江河，另一位繼《自來水》後，我再次愛上她關於水的作品，像喝一口重拾生命的井水。《多喝水》寫於2020年3月，後來見字飲水meme page 爆紅，令黃偉文一度有改名的想法。「長命先可以撐過去 尋夢者 應該多喝水」滴水穿石的過程很漫長，乾一杯水，補充些新血吧！

《多喝水》來自Dear Jane的Howie作曲與黃偉文填詞的創作，來上年《銀河修理員》成為年度歌曲「祝你在亂流下平安」，成為去年我們最能夠代入的歌詞，這個組合在年尾壓軸更送出一首容祖兒的《東京人壽》，香港人最渴望自由之餘的願望，就是回去日本旅行，當遇上美好的事，你永遠不會知道，今次是否最後一次！

近期水亦為一個充滿代入感的題材，林夕在《最後信仰》的「只需要死不去，流淚都必須喝水」，小克的《水刑物語》，變幻無常暫時不能改變現況，但能改變形狀，塑造了香港人的形態。《多唱水》描寫的是主角在愛情中重生，但黃偉文寫作的時間點是在疫情開始爆發的3期，生存下來才是最重要的命題「長命先可以撐過去」鬥長命總是會獲得最後勝利。

休息喝點水 再發力去追 剩下 汗血有用 先奮勇後退 生命 以後有著 各種爭取 若時辰未到 明天～去 鄭融《多唱水》

《東京人壽》及《多唱水》都是寫於2020年頭，因為疫情令製作延誤，到近2021年頭才能派台，作品來遲了反而更合時宜。流行曲從來都是最易入口的產物，黃偉文在水中加了的養份，相信香港人自然會明白。